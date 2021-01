сегодня



Вокалист JACKYL : «Собрать бы всех, смыть в унитаз и начать заново»



Вокалист JACKYL Jesse James Dupree в рамках недавнего интервью рассказал о причинах записи кавер-версии Merle Haggard "The Fightin' Side Of Me":



«Когда шли выборы, были те, и благослови их Господь, кто стал настолько поляризован, что остались либо закоренелые республиканцы, либо хардкор-демократы. Я нормально отношусь к любому выбору и спокойно принимаю то, во что верит каждый, но Мел прекрасно сказала обо всём этом в своей песне, которая была написана году в 1971 году: ты можешь выбрать свою сторону, и ты можешь быть страстным в этом деле, но когда ты начинаешь баллотироваться в стране, ты переходишь на сторону борющегося со мной". Так что давайте все помнить, что мы в одной команде и не будем засранцами просто потому, что какой-то медийный обозреватель новостей делает свою работу, заставляя нас выбирать сторону. Мы все стали жертвами — с тем же успехом мы могли бы смотреть серию WWE, потому что всё становилось смешным и никто не осознавал единственной рабочей реальности, что правда где-то посередине. Не все республиканцы это поняли, не все демократы это поняли. Нужно собрать всё вместе, смыть в унитаз и начать заново».



















+0 -0



просмотров: 173