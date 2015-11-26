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Jackyl

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7 янв 2021 : 		 Вокалист JACKYL: «Собрать бы всех, смыть в унитаз и начать заново»

26 ноя 2020 : 		 Концертный DVD JACKYL выйдет зимой

1 июн 2020 : 		 JACKYL выпустят концертный DVD

15 апр 2020 : 		 Вокалист JACKYL: «Билл Клинтон был единственным, кто использовал овальный кабинет по назначению»

15 июл 2017 : 		 Компиляция JACKYL выйдет летом

9 июн 2017 : 		 JACKYL выпустят сборник лучшего

9 июн 2016 : 		 Новая песня JACKYL

30 май 2016 : 		 Гитарист JACKYL написал автобиографию

27 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JACKYL

19 апр 2016 : 		 Новая песня JACKYL

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления JACKYL

16 фев 2013 : 		 Новое видео JACKYL

25 июл 2012 : 		 Новое видео JACKYL

23 июн 2012 : 		 Новый альбом JACKYL выйдет в июле

22 июн 2012 : 		 Новый сингл JACKYL выйдет на следующей неделе

31 мар 2012 : 		 Превью нового трека JACKYL
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Вокалист JACKYL: «Собрать бы всех, смыть в унитаз и начать заново»



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Вокалист JACKYL Jesse James Dupree в рамках недавнего интервью рассказал о причинах записи кавер-версии Merle Haggard "The Fightin' Side Of Me":

«Когда шли выборы, были те, и благослови их Господь, кто стал настолько поляризован, что остались либо закоренелые республиканцы, либо хардкор-демократы. Я нормально отношусь к любому выбору и спокойно принимаю то, во что верит каждый, но Мел прекрасно сказала обо всём этом в своей песне, которая была написана году в 1971 году: ты можешь выбрать свою сторону, и ты можешь быть страстным в этом деле, но когда ты начинаешь баллотироваться в стране, ты переходишь на сторону борющегося со мной". Так что давайте все помнить, что мы в одной команде и не будем засранцами просто потому, что какой-то медийный обозреватель новостей делает свою работу, заставляя нас выбирать сторону. Мы все стали жертвами — с тем же успехом мы могли бы смотреть серию WWE, потому что всё становилось смешным и никто не осознавал единственной рабочей реальности, что правда где-то посередине. Не все республиканцы это поняли, не все демократы это поняли. Нужно собрать всё вместе, смыть в унитаз и начать заново».

JACKYL








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