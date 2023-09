сегодня



Профессиональное видео полного выступления WOLFHEART, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже:



"Skyforger"

"Ghosts of Karelia"

"The Hunt"

"Aeon of Cold"

"Zero Gravity"

"Boneyard"

"Strength and Valour"

"Breakwater"

"The King"

"The Hammer"







