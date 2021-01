сегодня



Видео с текстом от WOLFHEART



WOLFHEART опубликовали официальное видео с текстом на песню "Skull Soldiers", партии гостевого вокала в которой исполняет Petro Solovey из Wolfanger, и которая войдёт в ЕР "Skull Soldiers", выходящего 5 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 12 inch Vinyl EP in Silver + Patch (Napalm Mailorder - strictly limited)

- 12 inch Vinyl EP in Silver + Patch + Shirt (Napalm Mailorder - strictly limited)

- Digital EP



Трек-лист:



"Skull Soldiers"

"Hereditary"

"Aeon Of Cold" (Acoustic)

"Reaper" (Live)







+0 -0



просмотров: 287