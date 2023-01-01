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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
[= ||| все новости группы



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Wolfheart

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11 сен 2023 : 		 Новая песня WOLFHEART

6 фев 2023 : 		 Новое видео WOLFHEART

30 окт 2022 : 		 Новое видео WOLFHEART

15 сен 2022 : 		 Новое видео WOLFHEART

18 авг 2022 : 		 Новое видео WOLFHEART

30 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от WOLFHEART

20 июл 2022 : 		 Новое видео WOLFHEART

13 апр 2021 : 		 Новое видео WOLFHEART

5 мар 2021 : 		 Новое видео WOLFHEART

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от WOLFHEART

10 дек 2020 : 		 Стрим от WOLFHEART

27 окт 2020 : 		 Видео с текстом от WOLFHEART

16 апр 2020 : 		 Новое видео WOLFHEART

8 апр 2020 : 		 Новое видео WOLFHEART

22 мар 2020 : 		 Новое видео WOLFHEART

24 фев 2020 : 		 Видео с текстом от WOLFHEART

1 фев 2019 : 		 Концертное видео WOLFHEART

14 сен 2018 : 		 Новое видео WOLFHEART

15 авг 2018 : 		 Новое видео WOLFHEART

2 авг 2018 : 		 Новый альбом WOLFHEART выйдет осенью

19 мар 2018 : 		 WOLFHEART на Napalm Records

2 сен 2017 : 		 Новый сингл WOLFHEART

5 мар 2017 : 		 Новое видео WOLFHEART

7 фев 2017 : 		 Новое видео WOLFHEART

12 дек 2016 : 		 Новое видео WOLFHEART

22 ноя 2015 : 		 Новое видео WOLFHEART
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Новая песня WOLFHEART



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""Iku-Turso", новая песня группы WOLFHEART, доступна для прослушивания ниже.

«Кажется, что с каждым концептуальным альбомом, который мы делаем, одна история остается незавершенной заслуживает продолжения темы. Наш предыдущий полноформатник "King Of The North" был полностью посвящен финской мифологии, и мы проделали огромную работу, рассказав обо всем — от создания северного царства до полубогов финской природы. Но одно поистине первобытное и злобное существо, морское чудовище по имени Ику-Турсо, осталось за бортом, и теперь мы возвращаемся, чтобы рассказать историю охоты на это чудовище, которое также считалось богом войны»

WOLFHEART Releases Stand Alone New Single "Iku-Turso"




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