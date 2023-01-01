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Новая песня WOLFHEART



""Iku-Turso", новая песня группы WOLFHEART, доступна для прослушивания ниже.



«Кажется, что с каждым концептуальным альбомом, который мы делаем, одна история остается незавершенной заслуживает продолжения темы. Наш предыдущий полноформатник "King Of The North" был полностью посвящен финской мифологии, и мы проделали огромную работу, рассказав обо всем — от создания северного царства до полубогов финской природы. Но одно поистине первобытное и злобное существо, морское чудовище по имени Ику-Турсо, осталось за бортом, и теперь мы возвращаемся, чтобы рассказать историю охоты на это чудовище, которое также считалось богом войны»







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