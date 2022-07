сегодня



Демонстрационное видео от WOLFHEART



WOLFHEART опубликовали видео, в котором на ударных демонстрируют исполнение композиции “Ancestor”, взятой из нового альбома "King Of The North". Он будет доступен с 16 сентября на Napalm Records в следующих вариантах:



- LP Gatefold Vinyl Black

- LP Gatefold Vinyl Die-Hard Edition Marbled Crystal Clear/Black + Poster + Slipmat (limited to 300)

- LP Gatefold Vinyl Marbled Orange/Yellow

- CD 6-page Digisleeve

- Digital album



Трек-лист:



"Skyforger"

"Ancestor" feat. Jesse Leach

"Knell"

"Desolated Land"

"The King"

"Cold Flame" feat. Karl Sanders

"Headstones"

"Fires of the Fallen"

"Eternal Slumber"







