Новое видео WOLFHEART



“Cold Flame”, новое видео WOLFHEART, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома King of the North, релиз которого намечен на 16 сентября на Napalm Records в следующих вариантах:



- LP Gatefold Vinyl Black

- LP Gatefold Vinyl Die-Hard Edition Marbled Crystal Clear/Black + Poster + Slipmat (limited to 300)

- LP Gatefold Vinyl Marbled Orange/Yellow

- CD 6-page Digisleeve

- Digital album



Трек-лист:



"Skyforger"

"Ancestor" feat. Jesse Leach

"Knell"

"Desolated Land"

"The King"

"Cold Flame" feat. Karl Sanders

"Headstones"

"Fires of the Fallen"

"Eternal Slumber"







