13 апр 2021



Новое видео WOLFHEART



"Aeon Of Cold", новое видео группы WOLFHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Aeon Of Cold", выпущенного пятого марта на Napalm Records:



"Skull Soldiers"

"Hereditary"

"Aeon Of Cold" (Acoustic)

"Reaper" (Live)







