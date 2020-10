27 окт 2020



Видео с текстом от WOLFHEART



"Horizon On Fire", новое видео с текстом группы WOLFHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wolves Of Karelia", выпущенного на Napalm Records в апреле.



Трек-лист:



"Hail Of Steel"

"Horizon On Fire"

"Reaper"

"The Hammer"

"Eye Of The Storm"

"Born From Fire"

"Arrows Of Chaos"

"Ashes"







