сегодня



Гитара ERIC CLAPTON ушла за 1.27 миллиона



Аукцион Julien's Auctions начал свой трехдневный музыкальный аукцион "Played, Worn And Torn: Rock N' Roll Iconic Guitars And Memorabilia" в четверг, 16 ноября, с долгожданной продажи одной из самых известных и значимых гитар всех времен и народов - гитары Eric Clapton "The Fool". Электрогитара Gibson SG 1964 года выпуска, впервые появившаяся на сцене во время гастролей легендарного гитариста в США с культовой рок-группой CREAM и известная как "Fool", была продана за 1,27 млн. долларов США, что стало первым случаем продажи гитары Eric'a за семизначную сумму на аукционе и установило мировой рекорд по стоимости гитары Clapton'a.



Гитара была приобретена The Jim Irsay Collection в Индианаполисе с помощью Ларри Холла, владельца всемирно известной коллекции, который принимал участие в торгах от имени Джима Ирси в ходе аукционной войны между коллекционерами со всего мира, которые принимали участие в прямом эфире в Hard Rock Cafe Nashville. Часть средств, вырученных от продажи гитары Fool, будет направлена на реализацию инициативы "Kicking The Stigma", проводимой компанией Indianapolis Colts и семьей Ирси в целях повышения осведомленности о психическом здоровье.







+0 -0



( 2 ) просмотров: 253