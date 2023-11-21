Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 20
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 14
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины 14
*EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent' 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 20
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
[= ||| все новости группы



*

Eric Clapton

*



21 ноя 2023 : 		 Гитара ERIC CLAPTON ушла за 1.27 миллиона

16 май 2023 : 		 Новое видео ERIC CLAPTON/ JEFF BECK

14 апр 2023 : 		 ERIC CLAPTON выпускает новый бокс-сет

14 мар 2023 : 		 ERIC CLAPTON и друзья почтят память Джеффа Бека

23 май 2022 : 		 MOLLY HATCHET, GRAHAM BONNET, RICK NIELSEN, JACK RUSSELL в трибьюте ERIC CLAPTON

17 май 2022 : 		 ERIC CLAPTON поймал COVID-19

24 янв 2022 : 		 ERIC CLAPTON прояснил свою позицию насчёт антиковидных ограничений

26 дек 2021 : 		 Менеджмент ERIC CLAPTON хотел наказать вдову за бутлегерство

27 авг 2021 : 		 Новое видео ERIC CLAPTON

26 июл 2021 : 		 Музыканты критикуют ERIC CLAPTON

23 июл 2021 : 		 ERIC CLAPTON отказался выступать в залах, требующих сертификаты вакцинации

23 авг 2018 : 		 Новый альбом ERIC CLAPTON выйдет осенью

16 май 2016 : 		 Новое видео ERIC'a CLAPTON'a

21 сен 2015 : 		 Трейлер нового релиза ERIC CLAPTON

21 мар 2015 : 		 Сборник лучшего от ERIC CLAPTON
| - |

|||| сегодня

Гитара ERIC CLAPTON ушла за 1.27 миллиона



zoom
Аукцион Julien's Auctions начал свой трехдневный музыкальный аукцион "Played, Worn And Torn: Rock N' Roll Iconic Guitars And Memorabilia" в четверг, 16 ноября, с долгожданной продажи одной из самых известных и значимых гитар всех времен и народов - гитары Eric Clapton "The Fool". Электрогитара Gibson SG 1964 года выпуска, впервые появившаяся на сцене во время гастролей легендарного гитариста в США с культовой рок-группой CREAM и известная как "Fool", была продана за 1,27 млн. долларов США, что стало первым случаем продажи гитары Eric'a за семизначную сумму на аукционе и установило мировой рекорд по стоимости гитары Clapton'a.

Гитара была приобретена The Jim Irsay Collection в Индианаполисе с помощью Ларри Холла, владельца всемирно известной коллекции, который принимал участие в торгах от имени Джима Ирси в ходе аукционной войны между коллекционерами со всего мира, которые принимали участие в прямом эфире в Hard Rock Cafe Nashville. Часть средств, вырученных от продажи гитары Fool, будет направлена на реализацию инициативы "Kicking The Stigma", проводимой компанией Indianapolis Colts и семьей Ирси в целях повышения осведомленности о психическом здоровье.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 ноя 2023
WahrandPhain
она как хороший инструмент стоит хотя бы тысяч 20 долларов?
21 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, новая SG Standard, идентичная по спекам, стоит 2000 баксов.

просмотров: 253

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом