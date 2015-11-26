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Eric Clapton

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|||| 26 июл 2021

Музыканты критикуют ERIC CLAPTON



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Вокалист QUIET RIOT Paul Shortino, гитарист TESTAMENT Alex Skolnick вокалист THE WILDHEARTS Ginger и другие отреагировали на заявление ERIC'a CLAPTON'a о том, что он не будет играть в залах, требующих сертификаты вакцинации у зрителей.

Shortino: «Правильно @EricClapton встал на защиту свободы». Он добавил в другом сообщении: «Аминь @EricClapton Мы не вырабатываем мужество, будучи счастливыми каждый день. Мы вырабатываем его, переживая трудные времена и бросая вызов невзгодам. #StandUpAndShout #Freedom»

Ginger: «Я буду радоваться смерти Eric'a Clapton'a так же, как и смерти Тэтчер, Мэри Уайтхаус и моего первого отчима». После чего назвал его "долбанным идиотом".

Валери Бертинелли, которая много лет была замужем за гитаристом VAN HALEN Эдди Ван Халеном, поделилась статьей о позиции музыканта в отношении требований вакцинации на концертах, а также фотографией, на которой она, Clapton и ее бывший муж, и снабдила пост подписью, которую можно увидеть ниже.

Свои пару центов вставил и гитарист TESTAMENT.

ERIC CLAPTON Gets Blasted For Stance On COVID-19 Vaccine Requirements:






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


26 июл 2021, 23:07		Седая пpядь лучше бы что-то интеpесное и хитовое записал хоть pаз в жизни, хотя бы попытку бы сделал, но только в твиттеpе кукаpекает.

А Джинджеp - что это за бомжаpа такой вообще? Какая -то гpязь.

Будто Клэптон пpизывает не пpививаться, но они своим пpoкаженным мозгом пытаются подстpаивать именно так. Жеpтвы маpкетинга!

Mad Katz


26 июл 2021, 23:20		Подраздел "Хохлосрач".


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