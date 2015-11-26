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26 июл 2021
Музыканты критикуют ERIC CLAPTON
Вокалист QUIET RIOT Paul Shortino, гитарист TESTAMENT Alex Skolnick вокалист THE WILDHEARTS Ginger и другие отреагировали на заявление ERIC'a CLAPTON'a о том, что он не будет играть в залах, требующих сертификаты вакцинации у зрителей.
Shortino: «Правильно @EricClapton встал на защиту свободы». Он добавил в другом сообщении: «Аминь @EricClapton Мы не вырабатываем мужество, будучи счастливыми каждый день. Мы вырабатываем его, переживая трудные времена и бросая вызов невзгодам. #StandUpAndShout #Freedom»
Ginger: «Я буду радоваться смерти Eric'a Clapton'a так же, как и смерти Тэтчер, Мэри Уайтхаус и моего первого отчима». После чего назвал его "долбанным идиотом".
Валери Бертинелли, которая много лет была замужем за гитаристом VAN HALEN Эдди Ван Халеном, поделилась статьей о позиции музыканта в отношении требований вакцинации на концертах, а также фотографией, на которой она, Clapton и ее бывший муж, и снабдила пост подписью, которую можно увидеть ниже.
Свои пару центов вставил и гитарист TESTAMENT.
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gravitgroove
А Джинджеp - что это за бомжаpа такой вообще? Какая -то гpязь.
Будто Клэптон пpизывает не пpививаться, но они своим пpoкаженным мозгом пытаются подстpаивать именно так. Жеpтвы маpкетинга!
Mad Katz
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