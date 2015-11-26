26 дек 2021



Менеджмент ERIC CLAPTON хотел наказать вдову за бутлегерство



Менеджмент Eric'a Clapton'a опубликовал «разъяснение» по поводу иска музыканта к вдове из Германии после того, как она разместила объявление о продаже пиратской версии его альбома "Eric Clapton - Live USA" за $11 на eBay.



На прошлой неделе Clapton выиграл иск против женщины, которая утверждала, что не знала, что диск её умершего мужа пиратский, и удалила объявление через день после его размещения. Судья по этому делу сказал, что тот факт, что она не приобрела диск сама, не имеет значения, и обязал её оплатить судебные издержки обеих сторон (около $3 900).



Сейчас менеджмент Clapton'a опубликовал заявление для фэн-клуба гитариста, в котором разъясняется роль 76-летнего гитариста в этой ситуации, а также то, почему они вообще обратились в суд.



В заявлении говорится следующее:



«Учитывая широко распространённые и часто вводящие в заблуждение сообщения в прессе о недавнем деле о бутлеге, в котором замешана женщина из Германии, ниже приводится информация, призванная прояснить ситуацию.



Германия — одна из нескольких стран, где широко распространена продажа несанкционированных и, как правило, некачественных нелегальных бутлег-дисков, что наносит ущерб как индустрии, так и покупателям некачественной продукции. За более чем 10-летний период немецкие юристы, привлечённые Eric'ом Clapton'ом и значительным числом других известных артистов и звукозаписывающих компаний, успешно рассмотрели тысячи дел о бутлегах в рамках обычной процедуры защиты авторских прав.



Мы намерены бороться не с частными лицами, продающими отдельные компакт-диски из собственной коллекции, а с активными бутлегерами, производящими несанкционированные копии для продажи. В случае, если частное лицо продаёт несанкционированные предметы из личной коллекции, если после получения письма о "прекращении и запрете" предметы нарушения будут удалены, любые расходы будут минимальны или могут быть вообще аннулированы.



Адвокаты и команда менеджеров Eric'a Clapton'a (а не лично он) определяют, является ли предмет, выставленный на продажу, незаконным, и подписывают декларацию, подтверждающую это, но в дальнейшем Eric Clapton не участвует в индивидуальных делах, и 95 % дел решаются до обращения в суд.



Это дело можно было бы решить быстро и с минимальными затратами, но, к сожалению, в ответ на первое стандартное письмо немецких юристов в ответе физического лица была строка: "Не стесняйтесь подать иск, если вы настаиваете на требованиях". Это повлекло за собой следующий шаг в стандартных юридических процедурах, после чего суд вынес первоначальное постановление о запрете.



Если бы человек выполнил требования первоначального письма, расходы были бы минимальными. Если бы она с самого начала изложила все факты в простом телефонном звонке или письме адвокатам, то от иска можно было бы отказаться и избежать расходов. Однако человек подключил адвоката, который обжаловал решение о судебном запрете. Судья посоветовал ей отозвать апелляцию, чтобы сэкономить на расходах, но она всё же продолжила. Апелляция не прошла, и её обязали оплатить расходы суда и всех сторон.



Однако, когда выяснились все обстоятельства этого конкретного дела и стало ясно, что эта особа не относится к тому типу людей, которых собирались преследовать Eric Clapton или его звукозаписывающая компания, Eric Clapton решил не предпринимать никаких дальнейших действий и не намерен взыскивать расходы, присуждённые ей судом. Кроме того, он надеется, что это лицо не будет нести дальнейшие расходы».



Если женщина попытается продать диск снова, ей грозит штраф в размере 282 000 долларов или шесть месяцев тюремного заключения.







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