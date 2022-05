23 май 2022



MOLLY HATCHET, GRAHAM BONNET, RICK NIELSEN, JACK RUSSELL в трибьюте ERIC CLAPTON



17 июня на CD и виниле состоится релиз "A Tribute To Eric Clapton", включающего следующие композиции:



"Cocaine" - Kirk Fletcher & Brian Auger

"Lay Down Sally" - Sammy Kershaw & Albert Lee

"I Feel Free" - Arthur Brown, James Williamson & Rat Scabies

"Sunshine Of Your Love" - dUg Pinnick & Eric Gales

"Let It Rain" - Jack Russell & Sonny Landreth

"Wonderful Tonight" - Oli Brown

"Layla" - Molly Hatchet

"I Shot The Sheriff" - Pat Travers, David Sancious & Artimus Pyle

"For Your Love" - Mark Lindsay & Rick Nielsen

"Tears In Heaven" - Ana Popovic

"White Room" - Graham Bonnet & Snowy White

"Can't Find My Way Home" - Shirley King & Martin Barre







