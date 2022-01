24 янв 2022



ERIC CLAPTON прояснил свою позицию насчёт антиковидных ограничений



Eric Clapton рассказал о своём решении выпустить политически окрашенную песню под названием "This Has Gotta Stop", чтобы выразить свою позицию против политики, связанной с COVID-19. Трек, который был спродюсирован его давним партнёром Саймоном Клайми, появился через несколько месяцев после того, как он выпустил песню против локдауна под названием "Stand And Deliver" вместе с Van'ом Morrison'ом.



76-летний легендарный музыкант, который ранее заявлял, что отказывается играть на концертах, где от участников требуется подтверждение того, что они прошли вакцинацию, рассказал об ответной реакции, с которой он столкнулся в результате своего публичного противостояния ограничениям и вакцинации, в новом интервью Дэйву Спуриа из The Real Music Observer.



Культовый гитарист, который ранее говорил, что боится, что «никогда больше не будет играть» из-за проблем со здоровьем после обеих доз вакцины AstraZeneca, заявил о своём нынешнем состоянии:



«Я чувствую себя довольно хорошо. Думаю, прошло около девяти месяцев с тех пор, как я заболел этой штукой (очевидно, имеется в виду вакцинация), и пару месяцев я не был уверен, пройдёт ли всё, станет ли хуже. Я не мог играть — я действительно не мог играть — и я не был уверен... Мне предстояло много работы, и возникал вопрос, буду ли я готов к этому или всё придётся отменить. Два года работы были уже отменены. И я поехал в Штаты. Это было как испытание; это было в сентябре прошлого года. И я действительно хотел проверить, достаточно ли я восстановился, чтобы быть в состоянии стоять рядом с ребятами, с которыми я играю, и держать руку на пульсе. И я отлично провёл время. Со мной до сих пор происходят некоторые вещи, на которые влияют холод, погода или стресс, иногда. Но в целом, я думаю, я почти такой же, каким был, — слава Богу — до того, как прошёл через всё это».



По поводу того, как появились "Stand And Deliver" и "This Has Gotta Stop", Clapton сказал:



«Моя карьера всё равно уже почти сошла на нет. К тому моменту, когда я заговорил, прошло почти 18 месяцев с тех пор, как меня словно насильно отправили на пенсию. И я объединил усилия с Van'ом. Я получил информацию о том, что Ван противостоит этим мерам. И я подумал: "Почему никто другой этого не делает?" И мы вернулись назад — я знал его с детства. Я связался с ним и сказал: "Что ты думаешь? Что происходит?" И он ответил: "Я возражаю против этого, правда. Но похоже, что нам не разрешают это делать. И никто другой этого не делает". И я спросил: "Ты шутишь. Никто другой?" А он такой: "Больше никто". Тогда я сказал: "Я с тобой. Могу ли я чем-нибудь помочь? У тебя есть какие-нибудь песни?" И, конечно, это был глупый, дурацкий вопрос, потому что он пишет по две песни в день или что-то около того. И он прислал мне "Stand And Deliver", которую он уже... Я не знал, что он её уже записал. И я подумал: "О чёрт. Я получу неизданную песню Van'a Morrison'a". В любом случае я был на седьмом небе от счастья. И именно в процессе разговора об этом с другим музыкантом, когда я был взволнован и поделился этой новостью, я обнаружил, что никто не хочет это слышать. И я был несколько озадачен, потому что, похоже, я был единственным человеком, который считал это захватывающей или просто подходящей идеей в свете происходящего. И это бросило мне ещё больший вызов. Потому что я немного похож на него — я из той породы людей, которые, если им говорят, что они не могут что-либо сделать, они действительно хотят знать, почему это нельзя делать. И казалось, что вокруг меня выстроена стена. Но я решил: "Я сделаю это". Правда, я пошёл на уступки — я убрал или немного изменил реплики, чтобы успокоить тех, кого я действительно не хотел задеть, тех, кого я не хотел обидеть или напугать. И нет нужды говорить, что моя семья и друзья испугались за меня.



Я подумал: "Что происходит?" Я не заметил послания. Каким бы ни было это послание, оно до меня не дошло. Потом я начал понимать, что послание действительно было, и один парень, [профессор клинической психологии] Mattias Desmet, рассказал о нём. И это замечательно — теория массового гипноза (вероятно, он имеет в виду идею о том, что распространение сообщений, призывающих людей сделать прививку против COVID-19, наряду с другими научно обоснованными сообщениями о пандемии, является попыткой загипнотизировать группы людей, чтобы они следовали этим сообщениям против своей воли). И я увидел это тогда — как только я начал искать, я увидел это повсюду. А потом я вспомнил, что видел на YouTube небольшие ролики, которые были похожи на подсознательную рекламу; это продолжалось уже долгое время: все эти слова про "вы не будете ничем владеть и будете счастливы". И я подумал: "Что это значит?" И постепенно, шаг за шагом, я собрал головоломку. И это сделало меня ещё более решительным. И так я перешёл от этого к просмотру новостей, которые выходили в Англии. В Великобритании есть BBC, а раньше это был беспристрастный комментарий к мировым и государственным делам.



И вдруг это стало словно односторонним движением, связанным с выполнением приказов и послушанием. И я почувствовал настоящую музыкальную мотивацию. Это запустило нечто, что действительно было в спящем состоянии. До блокировки я просто давал живые концерты, не принимая никакого участия в общественной жизни. У меня есть инструмент, у меня есть призвание, и я могу использовать это. Так что я взялся за дело и начал сочинять».













