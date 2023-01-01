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Eric Clapton

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ERIC CLAPTON выпускает новый бокс-сет



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The Royal Albert Hall — это дом для ERIC'a CLAPTON'a в Лондоне. С момента своего дебюта в историческом зале с группой THE YARDBIRDS в 1964 году и до настоящего времени он выступал здесь более 200 раз (и делает до сих пор), больше, чем любой другой артист. Ему также принадлежит рекорд по продолжительности концертов в этом зале. Он установил его в 1990 году, дав 18 концертов, а в следующем году побил его, дав 24 концерта. Это были одни из самых амбициозных шоу в карьере ERIC'a CLAPTON'a. Каждый вечер он исполнял охватывающий всю его карьеру сет с одним из трёх составов — рок-группой, блюз-группой или оркестром под управлением Майкла Кеймена. Ранее Кеймен работал с ним над саундтреками к фильму «Смертельное оружие», а также над телешоу «Край тьмы». До своей безвременной кончины в 2003 году Кеймен был ведущим композитором кино и телевидения, среди его многочисленных заслуг — «Люди Икс», «Крепкий орешек» и «Братья по оружию».

В память об этом событии Клэптон выпустил альбом "24 Nights" в октябре 1991 года. Двойной концертный альбом и видеозапись представили отличное исполнение, но охватили лишь малую часть того, что было снято и записано. Скоро всё изменится.

Этим летом Warner выпускают концерты в том виде, в котором они того заслуживают, — "The Definitive 24 Nights". Этот лимитированный бокс-сет включает почти шесть часов живой музыки и 35 неизданных записей. В этот комплект вошли лучшие версии с выступлений в Альберт-Холле в 1990-91 годах.

Все аудио- и видеоматериалы, включённые в "The Definitive 24 Nights", были тщательно восстановлены и улучшены командой Clapton'a в составе Саймона Клими (производство и сведение звука), продюсера Питера Уорсли ("Slowhand At 70" и "The Lady In The Balcony") и звукорежиссёра Дэвида Барнарда ("The Lady In The Balcony").

"The Definitive 24 Nights" будет доступен в лимитированных бокс-сетах в виде 6 CD ($139,98) или на 8 винилах ($199,98) с 23 июня. Обе версии поставляются с тремя дисками Blu-ray с видеоматериалами, книгой в твёрдом переплете и индивидуально пронумерованной литографией с фотографией Clapron'a работы Карла Студны. Все версии выпущены ограниченным тиражом и уже доступны для предварительного заказа.

Отдельные версии отдельных концертов — "24 Nights: Rock", "24 Nights: Blues" и "24 Nights: Orchestral" — будут доступны в тот же день на 2 CD/DVD ($29,98), 3 винилах (Rock и Orchestral) ($49,98) и 2 винилах (Blues) ($39,98).

Первым синглом из этого релиза стала оркестровая версия композиции "Layla". В выступлениях принимали участие такие знаковые исполнители, как Johnnie Johnson, Jimmie Vaughan, Chuck Leavell, Phil Collins, Robert Cray, Buddy Guy, Albert Collins, Nathan East, Greg Phillinganes, Steve Ferrone, Ray Cooper и Jerry Portnoy.

Трек-лист "The Definitive 24 Nights":

"24 Nights: Rock"

01. Pretending
02. Running On Faith
03. Breaking Point *
04. I Shot The Sheriff *
05. White Room
06. Can't Find My Way Home *(Feat. Nathan East on lead vocals)
07. Bad Love
08. Before You Accuse Me *
09. Lay Down Sally *
10. Knockin' On Heaven's Door *
11. Old Love *
12. No Alibis *
13. Tearing Us Apart *
14. Cocaine *
15. Wonderful Tonight
16. Layla *
17. Crossroads *
18. Sunshine Of Your Love *

"24 Nights: Blues"

01. Key To The Highway *
02. Worried Life Blues
03. Watch Yourself
04. Have You Ever Loved A Woman
05. Everything's Gonna Be Alright *
06. Something On Your Mind *
07. All Your Love (I Miss Loving) *
08. It's My Life Baby *
09. Johnnie's Boogie *
10. Black Cat Bone *
11. Reconsider Baby *
12. My Time After A While *
13. Sweet Home Chicago *
14. Watch Yourself (Reprise) *

"24 Nights: Orchestral"

01. Crossroads *
02. Bell Bottom Blues
03. Lay Down Sally *
04. Holy Mother *
05. I Shot The Sheriff *
06. Hard Times
07. Can't Find My Way Home * (Feat. Nathan East on lead vocals)
08. Edge Of Darkness
09. Old Love *
10. Wonderful Tonight *
11. White Room *
12. Concerto For Electric Guitar *(composed by Michael Kamen)
13. A Remark You Made *(A tribute to Jaco Pastorius)
14. Layla *
15. Sunshine Of Your Love *

* Previously unreleased




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