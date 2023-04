сегодня



ERIC CLAPTON выпускает новый бокс-сет



The Royal Albert Hall — это дом для ERIC'a CLAPTON'a в Лондоне. С момента своего дебюта в историческом зале с группой THE YARDBIRDS в 1964 году и до настоящего времени он выступал здесь более 200 раз (и делает до сих пор), больше, чем любой другой артист. Ему также принадлежит рекорд по продолжительности концертов в этом зале. Он установил его в 1990 году, дав 18 концертов, а в следующем году побил его, дав 24 концерта. Это были одни из самых амбициозных шоу в карьере ERIC'a CLAPTON'a. Каждый вечер он исполнял охватывающий всю его карьеру сет с одним из трёх составов — рок-группой, блюз-группой или оркестром под управлением Майкла Кеймена. Ранее Кеймен работал с ним над саундтреками к фильму «Смертельное оружие», а также над телешоу «Край тьмы». До своей безвременной кончины в 2003 году Кеймен был ведущим композитором кино и телевидения, среди его многочисленных заслуг — «Люди Икс», «Крепкий орешек» и «Братья по оружию».



В память об этом событии Клэптон выпустил альбом "24 Nights" в октябре 1991 года. Двойной концертный альбом и видеозапись представили отличное исполнение, но охватили лишь малую часть того, что было снято и записано. Скоро всё изменится.



Этим летом Warner выпускают концерты в том виде, в котором они того заслуживают, — "The Definitive 24 Nights". Этот лимитированный бокс-сет включает почти шесть часов живой музыки и 35 неизданных записей. В этот комплект вошли лучшие версии с выступлений в Альберт-Холле в 1990-91 годах.



Все аудио- и видеоматериалы, включённые в "The Definitive 24 Nights", были тщательно восстановлены и улучшены командой Clapton'a в составе Саймона Клими (производство и сведение звука), продюсера Питера Уорсли ("Slowhand At 70" и "The Lady In The Balcony") и звукорежиссёра Дэвида Барнарда ("The Lady In The Balcony").



"The Definitive 24 Nights" будет доступен в лимитированных бокс-сетах в виде 6 CD ($139,98) или на 8 винилах ($199,98) с 23 июня. Обе версии поставляются с тремя дисками Blu-ray с видеоматериалами, книгой в твёрдом переплете и индивидуально пронумерованной литографией с фотографией Clapron'a работы Карла Студны. Все версии выпущены ограниченным тиражом и уже доступны для предварительного заказа.



Отдельные версии отдельных концертов — "24 Nights: Rock", "24 Nights: Blues" и "24 Nights: Orchestral" — будут доступны в тот же день на 2 CD/DVD ($29,98), 3 винилах (Rock и Orchestral) ($49,98) и 2 винилах (Blues) ($39,98).



Первым синглом из этого релиза стала оркестровая версия композиции "Layla". В выступлениях принимали участие такие знаковые исполнители, как Johnnie Johnson, Jimmie Vaughan, Chuck Leavell, Phil Collins, Robert Cray, Buddy Guy, Albert Collins, Nathan East, Greg Phillinganes, Steve Ferrone, Ray Cooper и Jerry Portnoy.



Трек-лист "The Definitive 24 Nights":



"24 Nights: Rock"



01. Pretending

02. Running On Faith

03. Breaking Point *

04. I Shot The Sheriff *

05. White Room

06. Can't Find My Way Home *(Feat. Nathan East on lead vocals)

07. Bad Love

08. Before You Accuse Me *

09. Lay Down Sally *

10. Knockin' On Heaven's Door *

11. Old Love *

12. No Alibis *

13. Tearing Us Apart *

14. Cocaine *

15. Wonderful Tonight

16. Layla *

17. Crossroads *

18. Sunshine Of Your Love *



"24 Nights: Blues"



01. Key To The Highway *

02. Worried Life Blues

03. Watch Yourself

04. Have You Ever Loved A Woman

05. Everything's Gonna Be Alright *

06. Something On Your Mind *

07. All Your Love (I Miss Loving) *

08. It's My Life Baby *

09. Johnnie's Boogie *

10. Black Cat Bone *

11. Reconsider Baby *

12. My Time After A While *

13. Sweet Home Chicago *

14. Watch Yourself (Reprise) *



"24 Nights: Orchestral"



01. Crossroads *

02. Bell Bottom Blues

03. Lay Down Sally *

04. Holy Mother *

05. I Shot The Sheriff *

06. Hard Times

07. Can't Find My Way Home * (Feat. Nathan East on lead vocals)

08. Edge Of Darkness

09. Old Love *

10. Wonderful Tonight *

11. White Room *

12. Concerto For Electric Guitar *(composed by Michael Kamen)

13. A Remark You Made *(A tribute to Jaco Pastorius)

14. Layla *

15. Sunshine Of Your Love *



* Previously unreleased







+0 -1



просмотров: 145