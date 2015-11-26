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Eric Clapton

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ERIC CLAPTON отказался выступать в зала, требующих сертификаты вакцинации



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ERIC CLAPTON заявил, что не будет выступать в тех залах, которые будут требовать от зрителей сертификатов о вакцинации.

Это заявление было сделано музыкантом в ответ на заявление премьер-министра Бориса Джонсона в понедельник, 19 июля, о том, что для входа в ночные клубы и заведения будут требоваться вакцинные пропуска. Заявление Clapton'a было распространено через аккаунт в Telegram кинопродюсера и архитектора Робина Монотти, который также скептически относится к вакцине COVID-19 и выражает другие сомнения по поводу реакции правительства Великобритании на пандемию. (Клэптон ранее поделился сообщением о своем "катастрофическом" состоянии здоровья после введения вакцины COVID-19 на странице Монотти в Telegram).

«После заявления премьер-министра в понедельник 19 июля 2021 года я считаю своим долгом сделать собственное заявление. Я хочу сказать, что не буду выступать ни на одной сцене, где присутствует дискриминированная аудитория. Если не будут созданы условия для присутствия всех людей, я оставляю за собой право отменить выступление».

ERIC CLAPTON Refuses To Play Shows Where Proof Of Vaccine Is Required



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