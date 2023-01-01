Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 40
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 22
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 40
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 22
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
[= ||| все новости группы



*

Hinder

*



8 дек 2023 : 		 Бывший вокалист HINDER о пути к трезвости

28 июл 2019 : 		 Кавер-версия EAGLES от HINDER

31 авг 2017 : 		 HINDER против бывшего вокалиста

17 авг 2017 : 		 Новая песня HINDER

15 июл 2017 : 		 Новая песня HINDER

13 июн 2017 : 		 Новый альбом HINDER выйдет летом

11 май 2016 : 		 Бывший вокалист HINDER выпускает ЕР

8 мар 2016 : 		 ЕР HINDER выйдет в мае

20 ноя 2015 : 		 HINDER попали в аварию

17 апр 2015 : 		 Новое видео HINDER

17 мар 2015 : 		 Новая песня HINDER

8 мар 2015 : 		 Видео с акустического выступления HINDER

23 янв 2015 : 		 HINDER нашли нового вокалиста

19 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома HINDER

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от HINDER

7 ноя 2014 : 		 HINDER выпустят сингл в ноябре

21 ноя 2013 : 		 HINDER расстались с вокалистом

16 июл 2013 : 		 HINDER хотели взять вокалиста из 'American Idol'

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HINDER

27 ноя 2012 : 		 Новая песня HINDER

4 окт 2012 : 		 Новый альбом HINDER выйдет в декабре
| - |

|||| сегодня

Бывший вокалист HINDER о пути к трезвости



zoom
Austin John Winkler был недавно гостем программы "Side Jams With Bryan Reesman" и рассказал о своем долгом пути к трезвому образу жизни, который занял немало времени. Он пел в группе более 12 лет, записал четыре альбома, но в 2013 не смог продолжать работу. С детства его всегда тянуло к чему-то, от чего он мог сбежать, и это бегство продолжалось в течение 20 лет. Совокупный эффект от его пьянства и вечеринок до, во время и после пребывания в HINDER привел к тому, что он девять месяцев находился на диализе. Он проходил процедуру по четыре-пять часов четыре дня в неделю. Певцу повезло, что ему не понадобилась пересадка печени.

«С течением времени я просто тусовался, пил и принимал тонны опиатов. Все, что вредно для печени. Я люблю опиаты, я люблю пить, и все это настигло меня, вероятно, около 2019 года. Я дошел до того, что мне было настолько плохо, что мне было достаточно двух рюмок водки, а потом я больше не мог пить. У меня начинались галлюцинации. И я был совершенно жёлтым. Я не смотрелся в зеркало, и доктор спросил: "Почему ты такой желтый?". А я и понятия не имел, что я желтый. К концу все было не очень красиво. Как я уже сказал, всего две рюмки, и то только для того, чтобы меня не трясло и чтобы я мог думать, что функционирую. Но, блин, я думал, что меня преследует актерский состав "Дома 1000 трупов". В последний месяц употребления я просыпался от того, прикладывался к паре рюмок, чтобы просто функционировать, и шарил взглядом по комнате, думая, что эти парни сейчас выйдут и заберут меня. Это была настоящая паранойя. И я рассказывал эту историю через два месяца после того, как не пил в больнице, думая, что это правда, пытаясь убедить своих друзей и семью. Это было безумие. Они были в гребаном шкафу. Я выпил всего две рюмки водки, и то только для того, чтобы перестало трясти. Потом я просто галлюцинировал весь оставшийся день. Так продолжалось около месяца».

После прохождения диализа, ему дали двухнедельный перерыв, чтобы посмотреть, как все будет развиваться. Он вспоминает, как отправился в Нэшвилл и записал свой сингл 2021 года "SuperJaded" с катетером, торчащим из груди.

«Я долго шел к этому (говорит он о трезвости). У меня было, наверное, семь реабилитационных центров, восемь центров трезвости и тому подобное. Так что все было постепенно. Разумеется, я хотел, чтобы все получилось, потому что я все время пытался это сделать. И все никак не получалось. Вот что я тебе скажу: когда смотришь на себя в зеркало и выглядишь как персонаж "Симпсонов", а врач говорит, что ты можешь никогда не вернуть свой цвет кожи, это определенно пугает тебя и заставляет трезветь. Это сыграло определенную роль. Определенно, когда я увидел себя, я подумал: "Это дно. Я достиг его". Есть много разных точек падения. Много раз я думал, что это дно. Когда я провел три месяца в больнице, 24 дня в отделении интенсивной терапии, это был самый лучший подарок. То есть, каким бы чертовым адом это ни было, для меня это был подарок. Как будто тебе дается второй шанс».

Кроме того, в своей помощи музыкант отдал должное MusiCares — благотворительному подразделению Академии звукозаписи, которое предоставляет музыкальному сообществу ряд важнейших услуг в области здравоохранения и социального обеспечения.

«Это, вне всякого сомнения, удивительная программа, которая помогла мне. Когда я только начал пытаться завязать, они позаботились обо мне, приютили меня и помогли мне пройти трехмесячный курс лечения. Они направили меня туда, куда мне было нужно. MusiCares — это потрясающая программа, и если кто-то испытывает трудности, если вы знаете музыкантов, которые испытывают трудности, обратитесь к ним, потому что они обязательно сделают все, что в их силах».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 186

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом