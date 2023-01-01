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Бывший вокалист HINDER о пути к трезвости



Austin John Winkler был недавно гостем программы "Side Jams With Bryan Reesman" и рассказал о своем долгом пути к трезвому образу жизни, который занял немало времени. Он пел в группе более 12 лет, записал четыре альбома, но в 2013 не смог продолжать работу. С детства его всегда тянуло к чему-то, от чего он мог сбежать, и это бегство продолжалось в течение 20 лет. Совокупный эффект от его пьянства и вечеринок до, во время и после пребывания в HINDER привел к тому, что он девять месяцев находился на диализе. Он проходил процедуру по четыре-пять часов четыре дня в неделю. Певцу повезло, что ему не понадобилась пересадка печени.



«С течением времени я просто тусовался, пил и принимал тонны опиатов. Все, что вредно для печени. Я люблю опиаты, я люблю пить, и все это настигло меня, вероятно, около 2019 года. Я дошел до того, что мне было настолько плохо, что мне было достаточно двух рюмок водки, а потом я больше не мог пить. У меня начинались галлюцинации. И я был совершенно жёлтым. Я не смотрелся в зеркало, и доктор спросил: "Почему ты такой желтый?". А я и понятия не имел, что я желтый. К концу все было не очень красиво. Как я уже сказал, всего две рюмки, и то только для того, чтобы меня не трясло и чтобы я мог думать, что функционирую. Но, блин, я думал, что меня преследует актерский состав "Дома 1000 трупов". В последний месяц употребления я просыпался от того, прикладывался к паре рюмок, чтобы просто функционировать, и шарил взглядом по комнате, думая, что эти парни сейчас выйдут и заберут меня. Это была настоящая паранойя. И я рассказывал эту историю через два месяца после того, как не пил в больнице, думая, что это правда, пытаясь убедить своих друзей и семью. Это было безумие. Они были в гребаном шкафу. Я выпил всего две рюмки водки, и то только для того, чтобы перестало трясти. Потом я просто галлюцинировал весь оставшийся день. Так продолжалось около месяца».



После прохождения диализа, ему дали двухнедельный перерыв, чтобы посмотреть, как все будет развиваться. Он вспоминает, как отправился в Нэшвилл и записал свой сингл 2021 года "SuperJaded" с катетером, торчащим из груди.



«Я долго шел к этому (говорит он о трезвости). У меня было, наверное, семь реабилитационных центров, восемь центров трезвости и тому подобное. Так что все было постепенно. Разумеется, я хотел, чтобы все получилось, потому что я все время пытался это сделать. И все никак не получалось. Вот что я тебе скажу: когда смотришь на себя в зеркало и выглядишь как персонаж "Симпсонов", а врач говорит, что ты можешь никогда не вернуть свой цвет кожи, это определенно пугает тебя и заставляет трезветь. Это сыграло определенную роль. Определенно, когда я увидел себя, я подумал: "Это дно. Я достиг его". Есть много разных точек падения. Много раз я думал, что это дно. Когда я провел три месяца в больнице, 24 дня в отделении интенсивной терапии, это был самый лучший подарок. То есть, каким бы чертовым адом это ни было, для меня это был подарок. Как будто тебе дается второй шанс».



Кроме того, в своей помощи музыкант отдал должное MusiCares — благотворительному подразделению Академии звукозаписи, которое предоставляет музыкальному сообществу ряд важнейших услуг в области здравоохранения и социального обеспечения.



«Это, вне всякого сомнения, удивительная программа, которая помогла мне. Когда я только начал пытаться завязать, они позаботились обо мне, приютили меня и помогли мне пройти трехмесячный курс лечения. Они направили меня туда, куда мне было нужно. MusiCares — это потрясающая программа, и если кто-то испытывает трудности, если вы знаете музыкантов, которые испытывают трудности, обратитесь к ним, потому что они обязательно сделают все, что в их силах».







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