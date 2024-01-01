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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 44
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Hinder

*



20 ноя 2024 : 		 Новая песня HINDER

5 ноя 2024 : 		 Вокалист HINDER за полноформатные альбомы

26 сен 2024 : 		 Новое видео HINDER

15 сен 2024 : 		 Новая песня HINDER

8 дек 2023 : 		 Бывший вокалист HINDER о пути к трезвости

28 июл 2019 : 		 Кавер-версия EAGLES от HINDER

31 авг 2017 : 		 HINDER против бывшего вокалиста

17 авг 2017 : 		 Новая песня HINDER

15 июл 2017 : 		 Новая песня HINDER

13 июн 2017 : 		 Новый альбом HINDER выйдет летом

11 май 2016 : 		 Бывший вокалист HINDER выпускает ЕР

8 мар 2016 : 		 ЕР HINDER выйдет в мае

20 ноя 2015 : 		 HINDER попали в аварию

17 апр 2015 : 		 Новое видео HINDER

17 мар 2015 : 		 Новая песня HINDER

8 мар 2015 : 		 Видео с акустического выступления HINDER

23 янв 2015 : 		 HINDER нашли нового вокалиста

19 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома HINDER

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от HINDER

7 ноя 2014 : 		 HINDER выпустят сингл в ноябре

21 ноя 2013 : 		 HINDER расстались с вокалистом

16 июл 2013 : 		 HINDER хотели взять вокалиста из 'American Idol'

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HINDER

27 ноя 2012 : 		 Новая песня HINDER

4 окт 2012 : 		 Новый альбом HINDER выйдет в декабре
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|||| сегодня

Новая песня HINDER



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"Everything Is A Cult", новая песня группы HINDER, доступна для прослушивания ниже.




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