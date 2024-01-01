Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Соус от SLAYER 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Hinder

*



26 сен 2024 : 		 Новое видео HINDER

15 сен 2024 : 		 Новая песня HINDER

8 дек 2023 : 		 Бывший вокалист HINDER о пути к трезвости

28 июл 2019 : 		 Кавер-версия EAGLES от HINDER

31 авг 2017 : 		 HINDER против бывшего вокалиста

17 авг 2017 : 		 Новая песня HINDER

15 июл 2017 : 		 Новая песня HINDER

13 июн 2017 : 		 Новый альбом HINDER выйдет летом

11 май 2016 : 		 Бывший вокалист HINDER выпускает ЕР

8 мар 2016 : 		 ЕР HINDER выйдет в мае

20 ноя 2015 : 		 HINDER попали в аварию

17 апр 2015 : 		 Новое видео HINDER

17 мар 2015 : 		 Новая песня HINDER

8 мар 2015 : 		 Видео с акустического выступления HINDER

23 янв 2015 : 		 HINDER нашли нового вокалиста

19 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома HINDER

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от HINDER

7 ноя 2014 : 		 HINDER выпустят сингл в ноябре

21 ноя 2013 : 		 HINDER расстались с вокалистом

16 июл 2013 : 		 HINDER хотели взять вокалиста из 'American Idol'

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HINDER

27 ноя 2012 : 		 Новая песня HINDER

4 окт 2012 : 		 Новый альбом HINDER выйдет в декабре
| - |

|||| сегодня

Новое видео HINDER



zoom
"Live Without It", новое видео группы HINDER, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 79

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом