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HINDER не планируют возобновлять отношения с бывшим



Marshal Dutton в недавнем интервью рассказал о том, как его приняли фанаты после того, как он присоединился к группе почти десять лет назад:



«Многие фанаты были очень любезны и добры ко мне, но вначале было очень много хейтеров. Я помню, как ребята впервые предложили мне сделать это. Я был очень напуган. «Я не знаю, ребята, мой голос совершенно не похож на голос этого парня». Я думал так: «В лучшем случае закидают помидорами». Но, как ни странно, подавляющее большинство людей были очень добры, приняли нас и были очень милы. И сейчас, по прошествии стольких лет — боже, прошло уже почти десять лет — я чувствую, что люди просто воспринимают меня так, как будто я всегда был тем самым. Так что я должен отметить, что они были добры. И я не знаю, помогло ли то, что я пою хрипловато, преодолеть этот разрыв или нет, но я ощущаю, что чем старше я становлюсь, тем меньше я хриплю и тем более чисто я пою. Не знаю, как это получилось».



Барабанщик HINDER Cody Hanson добавил: «Если честно, то я думаю, что когда люди приходят на концерты, они видят, как мы хорошо проводим время и снова становимся группой. Я полагаю, это то, чего не хватало в конце старой эры, как я ее называю. Тот факт, что мы снова стали сплоченным коллективом, по-моему, многое меняет. Когда люди приходят на концерты, а мы веселимся на сцене, они подпитываются этой энергией, и им становится хорошо. Мы ездим по миру — я к тому, что он с нами уже более 10 лет — так что это большой опыт общения со многими фанатами».



На вопрос о том, не против ли HINDER воссоединиться с Winkler'ом для разового шоу или тура, подобного тому, что THREE DAYS GRACE устраивают с Adam Gontier и Matt Walst, или же такой сценарий «совершенно исключен», Cody сказал:



«На данный момент я полагаю, что это исключено. Сейчас мы сосредоточены на будущем. Мы сосредоточены на новой пластинке, на новом материале, на том, чтобы двигаться вперед и радоваться жизни. Я имею в виду, что мы занимаемся этим уже 20 лет, так что мы заслужили право быть счастливыми и хорошо проводить время, просто занимаясь творчеством и получая удовольствие. Поэтому сейчас я уверен, что именно на этом стоит сосредоточиться в будущем».







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