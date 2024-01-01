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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 42
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 30
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 14
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Hinder

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5 ноя 2024 : 		 Вокалист HINDER за полноформатные альбомы

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8 мар 2016 : 		 ЕР HINDER выйдет в мае

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23 янв 2015 : 		 HINDER нашли нового вокалиста

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7 ноя 2014 : 		 HINDER выпустят сингл в ноябре

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16 июл 2013 : 		 HINDER хотели взять вокалиста из 'American Idol'

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HINDER

27 ноя 2012 : 		 Новая песня HINDER

4 окт 2012 : 		 Новый альбом HINDER выйдет в декабре
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Вокалист HINDER за полноформатные альбомы



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В рамках недавнего интервью с вокалистом HINDER, Marshal Dutton ответил на вопрос, он за выпуск полноформатных альбомов или отдельных синглов:

«Я больше люблю альбомы, поскольку я просто родом из той эпохи. Я вырос, слушая кассеты и компакт-диски и имея физический альбом. Это было очень важно для меня. И я слушал [полные] пластинки. Когда я рос, я не мог просто взять и купить новую пластинку раз в две недели или новый сингл - у вас не было доступа к [неограниченному] количеству музыки - поэтому приходилось слушать пластинки от начала до конца. И я считаю, что это способ, который позволяет по-настоящему узнать группу и все ее тонкости. Но, несмотря на это, мы не занимаемся разработкой особых концепций для наших альбомов. Мы песенная группа - мы просто пишем песни - и поэтому пластинка в конечном итоге является просто коллекцией песен. Так что, думаю, в наше время не имеет значения, выпускаешь ли ты их по одной, или выпускаешь их в виде сборника. Я думаю, что все еще есть много людей, которые любят покупать альбомы, но какая-то часть меня все равно беспокоится о том, что в наши дни внимание каждого человека настолько быстро рассеивается, что у него не хватает терпения на прослушивание всего альбома. Так что, выпуская полный альбом, вы, в конечном счете, тратите много хороших песен впустую, а не даете им шанс побыть в центре внимания в течение небольшого периода времени. Так что я толком не знаю. Можно и так и так».




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