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JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
54
Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
53
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
37
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36
Новая песня GRAVE DIGGER
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JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
54
Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
53
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
37
Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста...
36
Новая песня GRAVE DIGGER
31
все новости группы
Hinder
США
-
http://www.hinderonline.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/hindermusic
Facebook:
https://www.facebook.com/Hinder
23 ноя 2024
:
Новое видео HINDER
20 ноя 2024
:
Новая песня HINDER
5 ноя 2024
:
Вокалист HINDER за полноформатные альбомы
26 сен 2024
:
Новое видео HINDER
15 сен 2024
:
Новая песня HINDER
8 дек 2023
:
Бывший вокалист HINDER о пути к трезвости
28 июл 2019
:
Кавер-версия EAGLES от HINDER
31 авг 2017
:
HINDER против бывшего вокалиста
17 авг 2017
:
Новая песня HINDER
15 июл 2017
:
Новая песня HINDER
13 июн 2017
:
Новый альбом HINDER выйдет летом
11 май 2016
:
Бывший вокалист HINDER выпускает ЕР
8 мар 2016
:
ЕР HINDER выйдет в мае
20 ноя 2015
:
HINDER попали в аварию
17 апр 2015
:
Новое видео HINDER
17 мар 2015
:
Новая песня HINDER
8 мар 2015
:
Видео с акустического выступления HINDER
23 янв 2015
:
HINDER нашли нового вокалиста
19 дек 2014
:
Обложка нового альбома HINDER
22 ноя 2014
:
Видео с текстом от HINDER
7 ноя 2014
:
HINDER выпустят сингл в ноябре
21 ноя 2013
:
HINDER расстались с вокалистом
16 июл 2013
:
HINDER хотели взять вокалиста из 'American Idol'
26 фев 2013
:
Видео с текстом от HINDER
27 ноя 2012
:
Новая песня HINDER
4 окт 2012
:
Новый альбом HINDER выйдет в декабре
сегодня
Новое видео HINDER
"Everything Is A Cult", новое видео группы HINDER, доступно для просмотра ниже.
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Репортажи
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Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет