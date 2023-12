сегодня



Семья вокалиста POWER TRIP прокомментировала свою позицию



Семья покойного вокалиста POWER TRIP решила пояснить за свои слова:



«Семья Гейл опубликовала сообщение 2 декабря, и мы были опечалены, узнав, что многие поклонники восприняли наше первоначальное сообщение как попытку получить деньги, что совершенно не так. Пожелания, которые были переданы, были просто теми, которыми Райли поделился со своими друзьями и семьей, учитывая положение дел в мире в 2020 году перед его смертью. Они никогда не были требованиями. Пожалуйста, уделите время и позвольте нам исправить все недоразумения, которые мы создали.



1. Потеря нашего сына, брата и друга Райли - это то, от чего мы никогда не оправимся.



2. После смерти Райли семьей Райли и несколькими его друзьями и поклонниками POWER TRIP был создан Мемориальный фонд Райли Гейла (RGF). Миссия фонда - продолжать наследие, созданное Райли, собирая деньги на социальные цели, которые были важны для Райли и его поклонников.



3. Мемориальный фонд Райли Гейла - это некоммерческая юридическая благотворительная организация, одобренная IRS 501 c 3, и любые собранные средства должны быть обработаны в соответствии с законами, регулирующими деятельность некоммерческих организаций.



4. 100% средств, собранных для фонда, направляются на цели, которые поддерживал Райли.



5. У RGF нет сотрудников, нет оплачиваемых менеджеров, и он распределяет средства только на благотворительные цели. Он полностью функционирует благодаря доброте и преданности волонтеров.



6. Оставшиеся в живых братья и сестры Райли и его родители договорились, что все роялти и доходы, причитающиеся наследству Райли, пойдут в этот фонд.



7. Гэйлы не взяли ни одного доллара и не получили никакой финансовой выгоды от наследства Райли; фактически семья Гэйлов использовала свои собственные ресурсы для финансирования создания фонда и всех расходов на мероприятия по сбору средств.



8. На сегодняшний день фонд сделал значительные взносы в благотворительную организацию " Dallas Hope Charities" (более 100 000 долларов США в виде прямых взносов и пожертвований от RGF) и в организацию "Dog Ranch Rescue".



9. RGF учредил грант на гастроли Riley Gale Band, чтобы помочь начинающим хардкор-металлистам покрыть расходы на гастроли. Первым получателем гранта стала группа FROZEN SOUL, которая также выступила хедлайнером благотворительного мероприятия фонда, Riley and Friends Vol. 2 в августе 22-го года.



10. RGF продолжит поддерживать благотворительные организации Dallas Hope Charities, организации по спасению и пристройству животных, The Riley Gale Band Tour Grant, а также организации по поддержке психического здоровья и благополучия.



Мы также хотели бы выразить особую признательность и поблагодарить лично Seth Gilmore. Он действительно вложил всю свою душу в это выступление.



Наша единственная миссия — принять невероятное наследие заботы и утешения тех, кто оказался в изоляции, отвергнут или просто забыт обществом. Те из вас, кто по-настоящему знал Райли, понимают, что это было и есть его достояние. Мы благодарны, что страсть Райли к хардкор-сообществу и его работа по превращению POWER TRIP в одну из лучших групп в мире помогут финансировать желания Райли на десятилетия вперед.



Как отец Райли и человек, написавший первоначальное сообщение, я был очень огорчен услышать, что неправильно выразил свои мысли. Я покорно прошу вас понять, с какими эмоциями мы сталкиваемся и как они влияют на нас каждый день, когда мы думаем о том, что потерял мир, когда умер Райли.



С уважением, Брэндон Гейл от имени семьи Гейл и Мемориального фонда Райли Гейла».















+0 -1



( 1 ) просмотров: 355