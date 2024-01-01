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*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 24
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Power Trip

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23 фев 2024 : 		 POWER TRIP объявили официальное шоу

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8 апр 2023 : 		 Концертный релиз POWER TRIP выйдет летом

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16 июл 2019 : 		 Видео с выступления POWER TRIP

29 мар 2017 : 		 Новое видео POWER TRIP

8 фев 2017 : 		 Новая песня POWER TRIP

19 янв 2017 : 		 Новая песня POWER TRIP

1 июн 2012 : 		 POWER TRIP на SOUTHERN LORD
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|||| сегодня

POWER TRIP объявили официальное шоу



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Участники POWER TRIP примут участие в фестивале No Values восьмого июня в Pomona, California, в котором также заявлены MISFITS, SOCIAL DISTORTION, IGGY POP, TURNSTILE, BAD RELIGION, SUBLIME, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, THE DAMNED, JOYCE MANOR и другие. Это будет первым официальным концертом группы после смерти Райли Гейла:

«Почти четыре года назад, не подозревая об этом, мы в последний раз выступили в качестве POWER TRIP. С тех пор это был трудный путь, отмеченный глубокой болью, горем и всем остальным, что пришло с потерей нашего брата Райли.

"Мы знаем, что это невозможно исправить, и это всегда останется частью нас. Мы много размышляли о будущем POWER TRIP и всегда возвращались к тому, что эта группа была основана на стойкости, упорстве и, самое главное, любви к музыке и ко всем тем людям, с которыми она нас сблизила на этом пути".

"У нас никогда не хватит слов, чтобы выразить нашу признательность за постоянную поддержку, которую мы получали на протяжении многих лет, и мы чувствуем, что настало время вернуться на сцену ради всех вас, кто был рядом на протяжении всего нашего существования как группы".

Мы рады объявить о предстоящих выступлениях в 2024 году, начиная с @novaluesfestival 8 июня в SoCal.

К нам присоединится наш давний близкий друг и вокалист @fugitive_tx / @skourge713 Seth Gilmore, который будет исполнять вокальные партии на предстоящих концертах.

Следите за обновлениями...

Райли Гейл навсегда.
POWER TRIP навсегда.

Увидимся в пите!»




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