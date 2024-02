сегодня



POWER TRIP объявили официальное шоу



Участники POWER TRIP примут участие в фестивале No Values восьмого июня в Pomona, California, в котором также заявлены MISFITS, SOCIAL DISTORTION, IGGY POP, TURNSTILE, BAD RELIGION, SUBLIME, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, THE DAMNED, JOYCE MANOR и другие. Это будет первым официальным концертом группы после смерти Райли Гейла:



«Почти четыре года назад, не подозревая об этом, мы в последний раз выступили в качестве POWER TRIP. С тех пор это был трудный путь, отмеченный глубокой болью, горем и всем остальным, что пришло с потерей нашего брата Райли.



"Мы знаем, что это невозможно исправить, и это всегда останется частью нас. Мы много размышляли о будущем POWER TRIP и всегда возвращались к тому, что эта группа была основана на стойкости, упорстве и, самое главное, любви к музыке и ко всем тем людям, с которыми она нас сблизила на этом пути".



"У нас никогда не хватит слов, чтобы выразить нашу признательность за постоянную поддержку, которую мы получали на протяжении многих лет, и мы чувствуем, что настало время вернуться на сцену ради всех вас, кто был рядом на протяжении всего нашего существования как группы".



Мы рады объявить о предстоящих выступлениях в 2024 году, начиная с @novaluesfestival 8 июня в SoCal.



К нам присоединится наш давний близкий друг и вокалист @fugitive_tx / @skourge713 Seth Gilmore, который будет исполнять вокальные партии на предстоящих концертах.



Следите за обновлениями...



Райли Гейл навсегда.

POWER TRIP навсегда.



Увидимся в пите!»





