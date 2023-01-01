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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Power Trip

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3 дек 2023 : 		 Семья вокалиста POWER TRIP удивлена концертом

3 дек 2023 : 		 POWER TRIP отыграли концерт в Остине

8 апр 2023 : 		 Концертный релиз POWER TRIP выйдет летом

1 сен 2020 : 		 TRIVIUM почтили память вокалиста POWER TRIP

26 авг 2020 : 		 Музыканты SLIPKNOT, ANTHRAX, EXODUS, MACHINE HEAD, OVERKILL отреагировали на известия о смерти вокалиста POWER TRIP

26 авг 2020 : 		 Вокалист POWER TRIP умер в 35 лет

12 июн 2020 : 		 POWER TRIP выпустили концертный релиз

16 июл 2019 : 		 Видео с выступления POWER TRIP

29 мар 2017 : 		 Новое видео POWER TRIP

8 фев 2017 : 		 Новая песня POWER TRIP

19 янв 2017 : 		 Новая песня POWER TRIP

1 июн 2012 : 		 POWER TRIP на SOUTHERN LORD
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|||| сегодня

Семья вокалиста POWER TRIP удивлена концертом



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Riley Gale Memorial Foundation опубликовал следующее сообщение:

«Фонд памяти Райли Гейла и семья Гейла знают о событии, которое произошло в Mohawk, Austin, Texas, 1 декабря 2023 года. Оно застало нас врасплох.

Ни с кем из членов семьи Гейл не посоветовались и даже не пригласили. Нас не спрашивали о наших мыслях или чувствах по поводу этого события. А если бы спросили, мы бы с удовольствием обсудили, кто будет исполнять вокальные партии, ведь Райли изложил очень конкретные пожелания именно по этому случаю.

Мы бы хотели, чтобы это произошло в Далласе, где родились Райли и POWER TRIP, и где Райли сыграл важную роль в становлении далласского хардкор- и металл-сообщества еще до того, как вышел на сцену в качестве исполнителя. Мы хотели бы, чтобы это стало сюрпризом и прекрасным дополнением к концерту Riley Gale & Friends Day, главному мероприятию по сбору средств для Riley Gale Memorial Foundation, фонда 501(c)(3), который поддерживает дела, о которых заботился Райли, а также помогает начинающим группам посредством Riley Gale Band Touring Grant.

Семья Райли хотела бы получить возможность выразить свою признательность вам, поклонникам Райли, которые продолжают поддерживать его, слушая и покупая альбомы, потому что мы знаем, как много его тексты и музыка значили для его поклонников.

Как сказал на сцене Mohawk Blake, они многим обязаны Райли, и семья Гейл с ним полностью согласна.

Семья Райли не была приглашена, и это прискорбно, но те, кто любит Райли и то, за что он выступал, могут выразить свою любовь, купив альбомы непосредственно на Southern Lord Records и оказав помощь фонду Riley Gale Memorial Foundation по ссылке ниже.

Следите за нашим анонсом альбома Riley And Friends Vol. 3 в начале следующего года — на нем будут представлены группы, которые Райли знал и любил, а также сотни (надеюсь, тысячи) поклонников и членов семьи Райли.

'Birth. Life. Death. Repeat". Цель — проявиться лучше, чем раньше

REST IN POWER. www.rileygale.org»






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