TRIVIUM почтили память вокалиста POWER TRIP



TRIVIUM почтили память вокалиста POWER TRIP Райли Гейла, скончавшегося в конце августа, исполнив в рамках своего онлайн-концерта, транслировавшегося на Twitch-аккаунте вокалиста группы, трек "Executioner's Tax".



Сет-лист:



01) 01:25 - Bending The Arc Of Fear



02) 06:40 - A Skyline's Severance



03) 12:10 - Ascendancy



04) 19:30 - Like Callisto To A Star In Heaven



05) 26:40 - Detonation



06) 33:20 - No Way To Heal



07) 41:10 - Scattering The Ashes



08) 45:00 - Dusk Dismantled



09) 50:10 - To The Rats



10) 56:50 - The Revanchist



11) 01:07:00 - Of Prometheus And The Crucifix



12) 01:14:28 - When All Light Dies



13) 01:21:10 - Suffocating Sight



14) 01:27:40 - Executioner's Tax (Swing Of The Axe) (POWER TRIP cover)



15) 01:34:00 - Torn Between Scylla And Charybdis



16) 01:44:55 - The Ones We Leave Behind













