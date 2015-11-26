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Power Trip

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Вокалист POWER TRIP умер в 35 лет



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Вокалист POWER TRIP Райли Гейл скончался в возрасте 35 лет.

«Дорогие поклонники POWER TRIP по всему миру. С глубокие прискорбием вынуждены сообщить, что наш вокалист и брат Райли Гейл скончался прошлой ночью. Он был другом, братом, сыном. Райли был одновременно и яркой рок звездой и одновременно чутким и дающим другом. Своими текстами и душой он сумел зацепить многих людей. Он относился как к другу к каждому, кого встречал и всегда заботился о своих друзьях.

Мы отметим то, что он успел сделать в своей жизни и никогда не забудем его прекрасную музыку, благотворительность и любовь, что он оставил. Вы, фэны, значили для него очень многое, пожалуйста, помните об этом.

Если у вас есть какие-то воспоминания о нем, пожалуйста, делитесь ими, пусть это будет и пара строк. И пожалуйста уважайте наше личное пространство в этот тяжелый момент.

Вместо цветов отправьте пожертвования в адрес a href="https://bit.ly/3jcyY5y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dallas Hope Charities

Семья Райли.

P.S. Подготовка к похоронам и прощанию ведется».

POWER TRIP Vocalist RILEY GALE Dead At 35





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Khanate


26 авг 2020, 18:52		жалко пацана

неплохая группа, в гору шли как локомотив и тут на тебе

Svarg_1349


26 авг 2020, 18:55		Он умер не в 35, а в 34 года.

А группа, да, дико крутейшая, разъебывали все и вся на своем пути.

timekiller61


26 авг 2020, 19:12		Райли Гейл основал Power trip в 2008-м, когда ему было 22 года. Группа выпустила два студийных альбома. Ну да-в 34. В такие годв-тока Децлы помирают.Стыдно в такие годы помирать,пацаны!!!!!!

Kiskenbassker


26 авг 2020, 19:30		Родился он 1-го мая 1985 года. Так что 35 на момент смерти уже исполнилось.

YNWA


26 авг 2020, 20:53		Это какой-то пздц, конечно. Печально всё это...

HELLECTOR


26 авг 2020, 21:19		Очень хорошая группа. Очень жаль.
R.I.P.


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