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Вокалист POWER TRIP умер в 35 лет



Вокалист POWER TRIP Райли Гейл скончался в возрасте 35 лет.



«Дорогие поклонники POWER TRIP по всему миру. С глубокие прискорбием вынуждены сообщить, что наш вокалист и брат Райли Гейл скончался прошлой ночью. Он был другом, братом, сыном. Райли был одновременно и яркой рок звездой и одновременно чутким и дающим другом. Своими текстами и душой он сумел зацепить многих людей. Он относился как к другу к каждому, кого встречал и всегда заботился о своих друзьях.



Мы отметим то, что он успел сделать в своей жизни и никогда не забудем его прекрасную музыку, благотворительность и любовь, что он оставил. Вы, фэны, значили для него очень многое, пожалуйста, помните об этом.



Если у вас есть какие-то воспоминания о нем, пожалуйста, делитесь ими, пусть это будет и пара строк. И пожалуйста уважайте наше личное пространство в этот тяжелый момент.



Вместо цветов отправьте пожертвования в адрес a href="https://bit.ly/3jcyY5y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dallas Hope Charities



Семья Райли.



P.S. Подготовка к похоронам и прощанию ведется».













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