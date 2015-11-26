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Вокалист POWER TRIP умер в 35 лет
Вокалист POWER TRIP Райли Гейл скончался в возрасте 35 лет.
«Дорогие поклонники POWER TRIP по всему миру. С глубокие прискорбием вынуждены сообщить, что наш вокалист и брат Райли Гейл скончался прошлой ночью. Он был другом, братом, сыном. Райли был одновременно и яркой рок звездой и одновременно чутким и дающим другом. Своими текстами и душой он сумел зацепить многих людей. Он относился как к другу к каждому, кого встречал и всегда заботился о своих друзьях.
Мы отметим то, что он успел сделать в своей жизни и никогда не забудем его прекрасную музыку, благотворительность и любовь, что он оставил. Вы, фэны, значили для него очень многое, пожалуйста, помните об этом.
Если у вас есть какие-то воспоминания о нем, пожалуйста, делитесь ими, пусть это будет и пара строк. И пожалуйста уважайте наше личное пространство в этот тяжелый момент.
Вместо цветов отправьте пожертвования в адрес a href="https://bit.ly/3jcyY5y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dallas Hope Charities
Семья Райли.
P.S. Подготовка к похоронам и прощанию ведется».
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Khanate
неплохая группа, в гору шли как локомотив и тут на тебе
Svarg_1349
А группа, да, дико крутейшая, разъебывали все и вся на своем пути.
timekiller61
Kiskenbassker
YNWA
HELLECTOR
R.I.P.
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