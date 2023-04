сегодня



Концертный релиз POWER TRIP выйдет летом



POWER TRIP выпустят концертный релиз Live In Seattle, записанный 28 мая 2018 года, 23 июня 2023 года:



“Drown (Intro)”

“Divine Apprehension”

“Suffer No Fool”

“Soul Sacrifice”

“Executioner’s Tax (Swing Of The Axe)”

“Crucifixation”

“Heretic’s Fork”

“Conditioned To Death”

“Firing Squad”

“Manifest Decimation”

“Crossbreaker”







