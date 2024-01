20 янв 2024



Вокалист 3 DOORS DOWN восемь лет не берет в рот крепкого



Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold 19 января отметил восемь лет с того момента, когда последний раз брал в рот крепкое:



«19 января — это особенный для меня день в каждом году. Он знаменует начало нового года новой жизни, жизни без бутылки в руке. Я чувствую себя совсем другим человеком, чем восемь лет назад, и это так здорово. Без сомнения, Бог забрал у меня это бремя. Я так устал нести его. Я больше не мог нести его, поэтому отдал его Богу и не собираюсь возвращать! Если вы с чем-то боретесь, отдайте это Ему. Он с радостью возьмет ваше бремя, и вам больше никогда не придется его нести. #onedayatatime»





