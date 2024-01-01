Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 84
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 20
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
*ACCEPT нашли «мага струн» 18
*Новое видео ANDRY 17
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 16
*Йе в BURZUM 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 84
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 20
[= ||| все новости группы



*

3 Doors Down

*



20 янв 2024 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN восемь лет не берет в рот крепкого

2 окт 2021 : 		 3 DOORS DOWN отменили концерты из-за COVID-19

3 июн 2021 : 		 3 DOORS DOWN отметят юбилей дебюта

26 янв 2021 : 		 Три концерта от 3 DOORS DOWN

1 сен 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN ставит под сомнение число смертей от COVID-19

20 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил видео с текстом

15 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил новый трек

27 июл 2020 : 		 3 DOORS DOWN выпустят летом новый трек

17 окт 2018 : 		 Бывший басист 3 DOORS DOWN получил 10 лет тюрьмы

15 фев 2018 : 		 Гитарист 3 DOORS DOWN гордится, что выступил перед Трампом

20 янв 2017 : 		 3 DOORS DOWN защищают свое решение сыграть на концерте в честь Трампа

24 ноя 2016 : 		 По обвинению в смерти бывшего гитариста 3 DOORS DOWN арестован врач

22 авг 2016 : 		 Умер бывший гитарист 3 DOORS DOWN

26 фев 2016 : 		 Новое видео 3 DOORS DOWN

8 фев 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

16 янв 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

8 янв 2016 : 		 Новый альбом 3 DOORS DOWN выйдет в марте
| - |

|||| 20 янв 2024

Вокалист 3 DOORS DOWN восемь лет не берет в рот крепкого



zoom
Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold 19 января отметил восемь лет с того момента, когда последний раз брал в рот крепкое:

«19 января — это особенный для меня день в каждом году. Он знаменует начало нового года новой жизни, жизни без бутылки в руке. Я чувствую себя совсем другим человеком, чем восемь лет назад, и это так здорово. Без сомнения, Бог забрал у меня это бремя. Я так устал нести его. Я больше не мог нести его, поэтому отдал его Богу и не собираюсь возвращать! Если вы с чем-то боретесь, отдайте это Ему. Он с радостью возьмет ваше бремя, и вам больше никогда не придется его нести. #onedayatatime»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 210

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом