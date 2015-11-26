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3 Doors Down

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20 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил видео с текстом

15 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил новый трек

27 июл 2020 : 		 3 DOORS DOWN выпустят летом новый трек

17 окт 2018 : 		 Бывший басист 3 DOORS DOWN получил 10 лет тюрьмы

15 фев 2018 : 		 Гитарист 3 DOORS DOWN гордится, что выступил перед Трампом

20 янв 2017 : 		 3 DOORS DOWN защищают свое решение сыграть на концерте в честь Трампа

24 ноя 2016 : 		 По обвинению в смерти бывшего гитариста 3 DOORS DOWN арестован врач

22 авг 2016 : 		 Умер бывший гитарист 3 DOORS DOWN

26 фев 2016 : 		 Новое видео 3 DOORS DOWN

8 фев 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

16 янв 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

8 янв 2016 : 		 Новый альбом 3 DOORS DOWN выйдет в марте
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Вокалист 3 DOORS DOWN представил видео с текстом



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Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold готовился отметить 20-летие дебютного альбома "The Better Life", ставшего семь раз платиновым, однако пандемия внесла свои коррективы, и от первоначальных планов пришлось отказаться. Одна он не терял времени даром и записал сольный трек "Wicked Man", официальное видео с текстом к которому можно найти ниже.

3 DOORS DOWN








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