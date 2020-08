сегодня



Вокалист 3 DOORS DOWN представил видео с текстом



Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold готовился отметить 20-летие дебютного альбома "The Better Life", ставшего семь раз платиновым, однако пандемия внесла свои коррективы, и от первоначальных планов пришлось отказаться. Одна он не терял времени даром и записал сольный трек "Wicked Man", официальное видео с текстом к которому можно найти ниже.



















+0 -0



просмотров: 160