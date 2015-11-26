Вокалист 3 DOORS DOWN представил новый трек

Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold готовился отметить 20-летие дебютного альбома "The Better Life", ставшего семь раз платиновым, однако пандемия внесла свои коррективы и от первоначальных планов пришлось отказаться. Одна он не терял времени даром и записал сольный трек "Wicked Man", который доступен для прослушивания ниже.
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