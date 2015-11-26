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Вокалист 3 DOORS DOWN ставит под сомнение число смертей от COVID-19



Вокалист 3 DOORS DOWN Brad Arnold разделяет мнение, распространяемое консервативными СМИ и оспариваемое медицинскими экспертами, что количество официальных смертей от коронавируса искусственно раздуто.



В субботу (29 августа) Arnold в своём аккаунте в Instagram опубликовал скриншот небольшого абзаца с веб-сайта Центра по контролю и профилактике заболеваний, показывающий, сколько людей, умерших от COVID-19, имели основные заболевания, которые приписывают их смерти. График, которым поделился Arnold, включает в себя заголовок: «На этой неделе ЦКЗ потихоньку обновил число жертв от COVID, признав, что только 6 % из 161 392 зарегистрированных смертей произошли исключительно от этого заболевания».



В последнем обновлении ЦКЗ отметил, что только 6 % смертей связаны с COVID-19, который указан как единственная причина смерти. Подавляющее большинство пациентов, которые были включены в список смертей, связанных с COVID-19, также страдали от серьёзных сопутствующих заболеваний.



Представляя графику в своем Instagram, Arnold добавил к ней слова из своего нового сольного сингла "Wicked Man": «Бесконечный цирк, чтобы отвлечь нас от их лжи». Песня была написана в начале этого года и была вдохновлена наблюдением Brad'a о том, что большая часть того, что мы видим в социальных сетях и на телевидении, «организована» тем, кто, по его мнению, «является, по всей видимости, нечестивым человеком, — сказал он в недавнем интервью. — Нами пытаются манипулировать, чтобы мы вели себя так, чтобы это приносило пользу очень, очень малому количеству людей. И эта песня просто описывает действия, которые они совершают, чтобы заставить нас двигаться в нужном им направлении».



ЦКЗ сообщил о 167 558 смертях, связанных с COVID-19 в США по состоянию на 28 августа 2020 года. Из 167 558 смертей, связанных с COVID-19, 10 053 (6 %) имеют COVID-19 в качестве единственной причины. Остальные 94% смертей, связанных с COVID-19, сопровождались сопутствующими заболеваниями.



В случае смерти с осложнениями или побочными причинами, помимо COVID-19, в среднем на одну смерть приходилось 2,6 случая смерти с осложнениями или побочными причинами.



Существуют теории, согласно которым медицинские эксперты раздувают число смертей, связанных с коронавирусами, чтобы напугать жителей, выполняя приказы исполнительной власти различных штатов, например приказ, требующий от жителей носить маски в общественных местах. Существуют также утверждения, что блокировки были предназначены не для общественного здравоохранения, а скорее для разрушения экономики Трампа.



По данным Forbes, число американцев, считающих, что число погибших завышено, является самым высоким среди тех, кто получает информацию от Fox News (61%) и республиканцев (59%), в то время как только 9% демократов и 7% тех, кто получает информацию от CNN и MSNBC, верят в то же самое.



Многие эксперты в области здравоохранения, в том числе доктор Энтони Фаучи, ведущий член оперативной группы по коронавирусам администрации Трампа и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, отвергли утверждения о том, что смертность от коронавируса преувеличена.







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