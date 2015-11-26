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3 Doors Down

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2 окт 2021 : 		 3 DOORS DOWN отменили концерты из-за COVID-19

3 июн 2021 : 		 3 DOORS DOWN отметят юбилей дебюта

26 янв 2021 : 		 Три концерта от 3 DOORS DOWN

1 сен 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN ставит под сомнение число смертей от COVID-19

20 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил видео с текстом

15 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил новый трек

27 июл 2020 : 		 3 DOORS DOWN выпустят летом новый трек

17 окт 2018 : 		 Бывший басист 3 DOORS DOWN получил 10 лет тюрьмы

15 фев 2018 : 		 Гитарист 3 DOORS DOWN гордится, что выступил перед Трампом

20 янв 2017 : 		 3 DOORS DOWN защищают свое решение сыграть на концерте в честь Трампа

24 ноя 2016 : 		 По обвинению в смерти бывшего гитариста 3 DOORS DOWN арестован врач

22 авг 2016 : 		 Умер бывший гитарист 3 DOORS DOWN

26 фев 2016 : 		 Новое видео 3 DOORS DOWN

8 фев 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

16 янв 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

8 янв 2016 : 		 Новый альбом 3 DOORS DOWN выйдет в марте
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|||| 2 окт 2021

3 DOORS DOWN отменили концерты из-за COVID-19



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3 DOORS DOWN отменили концерты из-за разногласий в отношении правил проведений мероприятий:

«К сожалению, мы отменяем наши концерты в Роли, NC (10.7) и Атланте, GA (10.9) из-за новых правил, введенных после объявления этих концертов. Возврат средств будет произведён в месте покупки. Симпсонвилл, SC (10.8) всё ещё в силе. West Palm Beach, FL (10.16) переносится из iThink Financial в Mizner Park в Boca Raton, FL. VIP-пакеты на это шоу были аннулированы в связи с изменением места проведения, однако ВСЕ билеты по-прежнему будут продаваться в iThink Financial в Mizner Park.

Мы приносим извинения за любые неудобства. Мы любим вас и надеемся увидеть вас снова в ближайшее время».

Conservative Rockers 3 DOORS DOWN Cancel Shows Over New COVID-19-Related Regulations



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор


3 окт 2021, 00:26		Ну и дерьмовый заголовок, можно подумать что музыканты отменили концерт из-за "болезни", а по факту - из-за произвола ретивых туземных мразей. Молодцы!


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