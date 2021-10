2 окт 2021



3 DOORS DOWN отменили концерты из-за COVID-19



3 DOORS DOWN отменили концерты из-за разногласий в отношении правил проведений мероприятий:



«К сожалению, мы отменяем наши концерты в Роли, NC (10.7) и Атланте, GA (10.9) из-за новых правил, введенных после объявления этих концертов. Возврат средств будет произведён в месте покупки. Симпсонвилл, SC (10.8) всё ещё в силе. West Palm Beach, FL (10.16) переносится из iThink Financial в Mizner Park в Boca Raton, FL. VIP-пакеты на это шоу были аннулированы в связи с изменением места проведения, однако ВСЕ билеты по-прежнему будут продаваться в iThink Financial в Mizner Park.



Мы приносим извинения за любые неудобства. Мы любим вас и надеемся увидеть вас снова в ближайшее время».







+1 -1



( 1 ) просмотров: 163