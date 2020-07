сегодня



3 DOORS DOWN выпустят летом новый трек



3 DOORS DOWN записали композицию "Wicked Man", выпуск которой должен состояться летом этого года. Это первый студийный материал от коллектива с момента выхода в 2016 году альбома "Us And The Night".













