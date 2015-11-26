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все новости группы
3 Doors Down
США
Alternative Rock
http://www.3doorsdown.com
Myspace:
http://www.myspace.com/3doorsdown
Facebook:
https://www.facebook.com/3DoorsDown
27 июл 2020
:
3 DOORS DOWN выпустят летом новый трек
17 окт 2018
:
Бывший басист 3 DOORS DOWN получил 10 лет тюрьмы
15 фев 2018
:
Гитарист 3 DOORS DOWN гордится, что выступил перед Трампом
20 янв 2017
:
3 DOORS DOWN защищают свое решение сыграть на концерте в честь Трампа
24 ноя 2016
:
По обвинению в смерти бывшего гитариста 3 DOORS DOWN арестован врач
22 авг 2016
:
Умер бывший гитарист 3 DOORS DOWN
26 фев 2016
:
Новое видео 3 DOORS DOWN
8 фев 2016
:
Новая песня 3 DOORS DOWN
16 янв 2016
:
Новая песня 3 DOORS DOWN
8 янв 2016
:
Новый альбом 3 DOORS DOWN выйдет в марте
сегодня
3 DOORS DOWN
выпустят летом новый трек
3 DOORS DOWN записали композицию "Wicked Man", выпуск которой должен состояться летом этого года. Это первый студийный материал от коллектива с момента выхода в 2016 году альбома "Us And The Night".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).