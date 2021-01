26 янв 2021



Три концерта от 3 DOORS DOWN



3 DOORS DOWN отметят 20-летие дебютного альбома "The Better Life" тремя выступлениями:



5 февраля: "The Better Life" 20th Anniversary



19 февраля: "Greatest Hits Acoustic"



5 марта: "Greatest Hits Live & Electric"



Все выступления будут начинаться в следующие часы: 9 p.m. EST / 8 p.m. CST / 6 p.m. PST







+1 -1



просмотров: 183