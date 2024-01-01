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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
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Warlord

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12 фев 2024 : 		 Видео с тестом от WARLORD

22 дек 2023 : 		 MARK ZONDER о новом альбоме WARLORD

10 дек 2023 : 		 WARLORD готовят альбом

6 окт 2023 : 		 WARLORD нашли гитариста

11 апр 2023 : 		 WARLORD дадут несколько концертов

14 мар 2022 : 		 Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной

20 май 2021 : 		 IOANNIS почтил память лидера WARLORD

19 май 2021 : 		 Умер гитарист WARLORD

29 сен 2017 : 		 WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

1 окт 2013 : 		 Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD

12 май 2013 : 		 WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD

24 мар 2013 : 		 WARLORD объявили состав для выступлений

5 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома WARLORD

24 дек 2012 : 		 Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD

5 окт 2012 : 		 Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре

18 сен 2012 : 		 'Deliver Us' WARLORD будет переиздан

12 сен 2012 : 		 Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре

11 ноя 2011 : 		 WARLORD работают над новым диском
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Видео с тестом от WARLORD



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WARLORD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Conquerors", которая будет выпущена в виде 7"-сингла 12 апреля, а также включена в альбом Free Spirit Soar, выходящий десятого мая на High Roller Records:

"Behold A Pale Horse"
"The Rider"
"Conquerors"
"Worms Of The Earth"
"The Watchman" (CD-exclusive track)
"Free Spirit Soar"
"The Bell Tolls"
"Alarm"
"Twin" (CD-exclusive track)
"Revelation XIX"

WARLORD Releases вЂњConquerorsвЂќ Lyric Video; 7вЂќ Single Out In April




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