Видео с тестом от WARLORD



WARLORD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Conquerors", которая будет выпущена в виде 7"-сингла 12 апреля, а также включена в альбом Free Spirit Soar, выходящий десятого мая на High Roller Records:



"Behold A Pale Horse"

"The Rider"

"Conquerors"

"Worms Of The Earth"

"The Watchman" (CD-exclusive track)

"Free Spirit Soar"

"The Bell Tolls"

"Alarm"

"Twin" (CD-exclusive track)

"Revelation XIX"







