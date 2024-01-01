Видео с тестом от WARLORD

WARLORD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Conquerors", которая будет выпущена в виде 7"-сингла 12 апреля, а также включена в альбом Free Spirit Soar, выходящий десятого мая на High Roller Records:
"Behold A Pale Horse"
"The Rider"
"Conquerors"
"Worms Of The Earth"
"The Watchman" (CD-exclusive track)
"Free Spirit Soar"
"The Bell Tolls"
"Alarm"
"Twin" (CD-exclusive track)
"Revelation XIX"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет