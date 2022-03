сегодня



Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной



Pitch Black Records сообщили о том, что тринадцатого мая состоится релиз трибьют-альбома памяти лидера WARLORD Уильяма Джей Цамиса, получивший название "A Crack in the Sky – A Tribute to William J Tsamis", который будет доступен в следующих вариантах:



• CD Digipak (deluxe 3-panel)

• CD Book (hardbound 20x20cm book, including download code and limited to 100 copies – exclusively available from Pitch Black Records and select partners)

• Double-LP (including download code, released in association with Vinylstore)

• Digital



Трек-лист:



Mirror – “Aliens”

Sumerlands – “Lost And Lonely Days”

Stray Gods – “War In Heaven”

Twisted Tower Dire – “Mrs. Victoria”

Claymorean – “70,000 Sorrows”

Eternal Champion – “Stygian Passage”

Arrayan Path (feat. Paolo Viani) – “The Rainbow”

Forsaken – “Lucifer's Hammer”

Firewölfe – “Battle Of The Living Dead”

Steel Shock – “Child Of The Damned”

Solitary Sabred – “Black Mass”

Wotan – “Winds Of Thor”

Reflection – “Winter Tears”

Galaxy – “Penny For A Poor Man”

Comet Rider – “Soliloquy”

Socrates Leptos – “A Crack In The Sky (Outro)”







