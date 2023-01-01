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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Warlord

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10 дек 2023 : 		 WARLORD готовят альбом

6 окт 2023 : 		 WARLORD нашли гитариста

11 апр 2023 : 		 WARLORD дадут несколько концертов

14 мар 2022 : 		 Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной

20 май 2021 : 		 IOANNIS почтил память лидера WARLORD

19 май 2021 : 		 Умер гитарист WARLORD

29 сен 2017 : 		 WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

1 окт 2013 : 		 Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD

12 май 2013 : 		 WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD

24 мар 2013 : 		 WARLORD объявили состав для выступлений

5 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома WARLORD

24 дек 2012 : 		 Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD

5 окт 2012 : 		 Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре

18 сен 2012 : 		 'Deliver Us' WARLORD будет переиздан

12 сен 2012 : 		 Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре

11 ноя 2011 : 		 WARLORD работают над новым диском
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|||| сегодня

WARLORD готовят альбом



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WARLORD сообщили о том, что в 2024 году состоится релиз нового альбома, приуроченного памяти Уильяма Джей Цамиса.

Трек-лист Free Spirit Soar:

"Behold A Pale Horse"
"The Rider"
"Conquerors"
"Worms Of The Earth"
"The Watchman" (CD-exclusive track)
"Free Spirit Soar"
"The Bell Tolls"
"Alarm"
"Twin" (CD-exclusive track)
"Revelation XIX"

WARLORD Announce New Album, Free Spirit Soar




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