WARLORD готовят альбом



WARLORD сообщили о том, что в 2024 году состоится релиз нового альбома, приуроченного памяти Уильяма Джей Цамиса.



Трек-лист Free Spirit Soar:



"Behold A Pale Horse"

"The Rider"

"Conquerors"

"Worms Of The Earth"

"The Watchman" (CD-exclusive track)

"Free Spirit Soar"

"The Bell Tolls"

"Alarm"

"Twin" (CD-exclusive track)

"Revelation XIX"







