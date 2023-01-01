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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Цветные винилы от METALLICA 25
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Warlord

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WARLORD нашли гитариста



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«Некоторые из вас, возможно, уже знают Eric'а по его замечательной работе с Crystal Viper, и поэтому мы очень рады, что этот блестящий и талантливый музыкант будет с нами, поскольку мы переходим на новую ступень развития группы, концерты которой запланированы на 2024 год в честь соучредителя Warlord Уильяма Джей Цамиса».

Eric: «Для меня большая честь стать частью Warlord и внести свой вклад в сохранение наследия Билла и его музыки. Вся группа была чрезвычайно гостеприимна, и работать с ними было сплошным удовольствием. Мы увидим поклонников Warlord вживую в 2024 году».

Mark: «Когда мы услышали игру Eric'а, мы сразу же поняли, что у нас появился тот самый музыкант. Он смог выделить и передать детальные аспекты игры, сочинения и исполнения Билла, то, что мы сами всегда знали просто как "стиль Билла"... Eric поможет группе сохранить наследие. Warlord по-прежнему останется двухгитарной группой, и в ближайшем будущем мы сообщим дополнительные новости».

Giles «Мой большой друг David Reece порекомендовал мне Eric'а, при первом упоминании я был немного сдержан, поскольку каждый гитарист будет говорить вам, что он или она может сделать то или иное лучше, чем предыдущий исполнитель... Но Eric не стал этого делать... и после того, как я услышал 2-3 песни, которые Eric записал для нас, я был совершенно потрясен, это было похоже на то, как Билл исполняет эти песни, мне даже пришлось проверить, не слушаю ли я не тот файл! Билл был, есть и всегда будет абсолютно незаменим, но Eric — важнейшая часть нашей постоянной миссии по сохранению наследия Билла и Warlord и воздаянию должного его творчеству».

WARLORD Welcomes Guitarist ERIC JURIS




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