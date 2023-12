сегодня



MARK ZONDER о новом альбоме WARLORD



MARK ZONDER недавно поговорил о новом альбоме WARLORD, релиз которого планируется на май:



«Мы хотели закончить музыку, которая была начата и сделать все "ради Билла". Материал, который мы считали достаточно сильным, чтобы вдохновить нас на это.



Билл присутствует на этой пластинке, мы смогли извлечь его партии из демо-записей, подобно тому, как Beatles недавно смогли извлечь голос Джона Леннона из старой демо-записи. Однако будьте уверены, этот альбом не является "демо" и не звучит как демо, наш новый гитарист Eric проделал большую часть работы по записи, но вся музыка была написана Биллом, и мы остались предельно верны тому, что он написал!»



Трек-лист:



"Behold A Pale Horse"

"The Rider"

"Conquerors"

"Worms Of The Earth"

"The Watchman" (CD-exclusive track)

"Free Spirit Soar"

"The Bell Tolls"

"Alarm"

"Twin" (CD-exclusive track)

"Revelation XIX"







+0 -0



просмотров: 164