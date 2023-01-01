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MARK ZONDER о новом альбоме WARLORD
MARK ZONDER недавно поговорил о новом альбоме WARLORD, релиз которого планируется на май:
«Мы хотели закончить музыку, которая была начата и сделать все "ради Билла". Материал, который мы считали достаточно сильным, чтобы вдохновить нас на это.
Билл присутствует на этой пластинке, мы смогли извлечь его партии из демо-записей, подобно тому, как Beatles недавно смогли извлечь голос Джона Леннона из старой демо-записи. Однако будьте уверены, этот альбом не является "демо" и не звучит как демо, наш новый гитарист Eric проделал большую часть работы по записи, но вся музыка была написана Биллом, и мы остались предельно верны тому, что он написал!»
Трек-лист:
"Behold A Pale Horse"
"The Rider"
"Conquerors"
"Worms Of The Earth"
"The Watchman" (CD-exclusive track)
"Free Spirit Soar"
"The Bell Tolls"
"Alarm"
"Twin" (CD-exclusive track)
"Revelation XIX"
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