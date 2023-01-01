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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 48
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Warlord

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22 дек 2023 : 		 MARK ZONDER о новом альбоме WARLORD

10 дек 2023 : 		 WARLORD готовят альбом

6 окт 2023 : 		 WARLORD нашли гитариста

11 апр 2023 : 		 WARLORD дадут несколько концертов

14 мар 2022 : 		 Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной

20 май 2021 : 		 IOANNIS почтил память лидера WARLORD

19 май 2021 : 		 Умер гитарист WARLORD

29 сен 2017 : 		 WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

1 окт 2013 : 		 Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD

12 май 2013 : 		 WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD

24 мар 2013 : 		 WARLORD объявили состав для выступлений

5 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома WARLORD

24 дек 2012 : 		 Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD

5 окт 2012 : 		 Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре

18 сен 2012 : 		 'Deliver Us' WARLORD будет переиздан

12 сен 2012 : 		 Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре

11 ноя 2011 : 		 WARLORD работают над новым диском
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MARK ZONDER о новом альбоме WARLORD



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MARK ZONDER недавно поговорил о новом альбоме WARLORD, релиз которого планируется на май:

«Мы хотели закончить музыку, которая была начата и сделать все "ради Билла". Материал, который мы считали достаточно сильным, чтобы вдохновить нас на это.

Билл присутствует на этой пластинке, мы смогли извлечь его партии из демо-записей, подобно тому, как Beatles недавно смогли извлечь голос Джона Леннона из старой демо-записи. Однако будьте уверены, этот альбом не является "демо" и не звучит как демо, наш новый гитарист Eric проделал большую часть работы по записи, но вся музыка была написана Биллом, и мы остались предельно верны тому, что он написал!»

Трек-лист:

"Behold A Pale Horse"
"The Rider"
"Conquerors"
"Worms Of The Earth"
"The Watchman" (CD-exclusive track)
"Free Spirit Soar"
"The Bell Tolls"
"Alarm"
"Twin" (CD-exclusive track)
"Revelation XIX"

MARK ZONDER On Reactivating WARLORD Following The Death Of Mastermind BILL TSAMIS - "It Was Very Obvious That He Wanted The Band To Move Forward... So We Did"




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