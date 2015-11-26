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Warlord

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20 май 2021 : 		 IOANNIS почтил память лидера WARLORD

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29 сен 2017 : 		 WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

1 окт 2013 : 		 Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD

12 май 2013 : 		 WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD

24 мар 2013 : 		 WARLORD объявили состав для выступлений

5 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома WARLORD

24 дек 2012 : 		 Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD

5 окт 2012 : 		 Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре

18 сен 2012 : 		 'Deliver Us' WARLORD будет переиздан

12 сен 2012 : 		 Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре

11 ноя 2011 : 		 WARLORD работают над новым диском
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|||| сегодня

IOANNIS почтил память лидера WARLORD



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Греческий оформитель альбомов IOANNIS (Deep Purple, Fates Warning, Uriah Heep, Dream Theater) отреагировал на известие о смерти лидера WARLORD Уильяма Цамиса:

«Всем моим друзьям: только что узнал печальную новость о кончине Уильяма (Василиса) Цамиса, основателя, талантливого лид-гитариста и композитора ранних пионеров пауэр-метала, группы WARLORD. Примерно в то время, когда я делал иллюстрации для FATES WARNING в 1986 году, Brian Slagel спросил меня, не хотел бы я сделать иллюстрации для их альбома "Thy Kingdom Come". Мне очень понравилось то, что я услышал, и я с радостью согласился. Моё сердце кровоточит по моему усопшему греческому брату, R.I.P.»

Cover Artist IOANNIS Pays Tribute To Late WARLORD Mastermind BILL TSAMIS -



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