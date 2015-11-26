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IOANNIS почтил память лидера WARLORD



Греческий оформитель альбомов IOANNIS (Deep Purple, Fates Warning, Uriah Heep, Dream Theater) отреагировал на известие о смерти лидера WARLORD Уильяма Цамиса:



«Всем моим друзьям: только что узнал печальную новость о кончине Уильяма (Василиса) Цамиса, основателя, талантливого лид-гитариста и композитора ранних пионеров пауэр-метала, группы WARLORD. Примерно в то время, когда я делал иллюстрации для FATES WARNING в 1986 году, Brian Slagel спросил меня, не хотел бы я сделать иллюстрации для их альбома "Thy Kingdom Come". Мне очень понравилось то, что я услышал, и я с радостью согласился. Моё сердце кровоточит по моему усопшему греческому брату, R.I.P.»

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