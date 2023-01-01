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WARLORD дадут несколько концертов



Группа WARLORD сообщила о том, что в 2024 году проведёт несколько специальных концертов в память о гитаристе Уильяме Джее Цамисе в следующем составе:



Mark Zonder — барабаны;

Giles Lavery — вокал;

Philip Bynoe — бас;

Jimmy Waldo — клавишные.



А вот имя гитариста будет объявлено позднее.







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