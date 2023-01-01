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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*XXV — бабка ягодка опять! 42
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Warlord

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11 апр 2023 : 		 WARLORD дадут несколько концертов

14 мар 2022 : 		 Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной

20 май 2021 : 		 IOANNIS почтил память лидера WARLORD

19 май 2021 : 		 Умер гитарист WARLORD

29 сен 2017 : 		 WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL

1 окт 2013 : 		 Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD

12 май 2013 : 		 WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD

24 мар 2013 : 		 WARLORD объявили состав для выступлений

5 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома WARLORD

24 дек 2012 : 		 Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD

5 окт 2012 : 		 Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре

18 сен 2012 : 		 'Deliver Us' WARLORD будет переиздан

12 сен 2012 : 		 Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре

11 ноя 2011 : 		 WARLORD работают над новым диском
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|||| сегодня

WARLORD дадут несколько концертов



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Группа WARLORD сообщила о том, что в 2024 году проведёт несколько специальных концертов в память о гитаристе Уильяме Джее Цамисе в следующем составе:

Mark Zonder — барабаны;
Giles Lavery — вокал;
Philip Bynoe — бас;
Jimmy Waldo — клавишные.

А вот имя гитариста будет объявлено позднее.

WARLORD To Undertake Limited Number Of Special Shows In 2024; Lineup Revealed




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