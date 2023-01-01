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ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений
44
XXV — бабка ягодка опять!
42
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»
27
UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно...
23
все новости группы
Warlord
США
Heavy Metal
-
Facebook:
http://www.facebook.com/WarlordOfficial
11 апр 2023
:
WARLORD дадут несколько концертов
14 мар 2022
:
Трибьют-альбом в честь лидера WARLORD выйдет весной
20 май 2021
:
IOANNIS почтил память лидера WARLORD
19 май 2021
:
Умер гитарист WARLORD
29 сен 2017
:
WARLORD на FRONTIERS MUSIC SRL
1 окт 2013
:
Вокалист ARRAYAN PATH в WARLORD
12 май 2013
:
WARLORD планируют выпуск концертного Blu-ray/DVD/CD
24 мар 2013
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WARLORD объявили состав для выступлений
5 фев 2013
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Обложка нового альбома WARLORD
24 дек 2012
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Phil Magnotti будет продюсировать новый альбом WARLORD
5 окт 2012
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Переиздание 'Lost And Lonely Days / Aliens' WARLORD выйдет в октябре
18 сен 2012
:
'Deliver Us' WARLORD будет переиздан
12 сен 2012
:
Bill Tsamis из WARLORD выпустит сольный альбом на CD в ноябре
11 ноя 2011
:
WARLORD работают над новым диском
сегодня
WARLORD дадут несколько концертов
Группа WARLORD сообщила о том, что в 2024 году проведёт несколько специальных концертов в память о гитаристе Уильяме Джее Цамисе в следующем составе:
Mark Zonder — барабаны;
Giles Lavery — вокал;
Philip Bynoe — бас;
Jimmy Waldo — клавишные.
А вот имя гитариста будет объявлено позднее.
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Сообщений нет