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Burton C. Bell

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|||| 8 мар 2024

BURTON C. BELL представил первое видео



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"Anti-Droid", новое видео BURTON C. BELL, доступно для просмотра ниже.

«Я начинаю свою сольную карьеру. Я работаю с разными продюсерами и соавторами, делаю музыку, которую люблю, полностью контролируя ее и творческое направление».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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8 мар 2024
P
Paffoss
Что-то Белл стал похож на Лайхо в последние годы... Лишь бы со здоровьем было всё в порядке.

По песне - атмосферная ниочемка.
9 мар 2024
IJzerklompje
Не могу сказать, что вышло интересно.
9 мар 2024
gravitgroove
Странно представлять свою сольную карьеру с такой невыразительной композиции. Это больше напоминает какой-то ремикс на Fear Factory ,если бы его делал Ghostemane.
9 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Рад за Бертона, но это какая-то ерунда унылая, наверное сос мыслом.
9 мар 2024
JcWender
Не то ждал от Бертона.. Где кач? Какая-то лоу-райдер песня. Такое слушать в наушниках я не буду..

просмотров: 378

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