8 мар 2024



BURTON C. BELL представил первое видео



"Anti-Droid", новое видео BURTON C. BELL, доступно для просмотра ниже.



«Я начинаю свою сольную карьеру. Я работаю с разными продюсерами и соавторами, делаю музыку, которую люблю, полностью контролируя ее и творческое направление».







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