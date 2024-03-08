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Burton C. Bell
?
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8 мар 2024
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BURTON C. BELL представил первое видео
8 мар 2024
BURTON C. BELL представил первое видео
"Anti-Droid", новое видео BURTON C. BELL, доступно для просмотра ниже.
«Я начинаю свою сольную карьеру. Я работаю с разными продюсерами и соавторами, делаю музыку, которую люблю, полностью контролируя ее и творческое направление».
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8 мар 2024
P
Paffoss
Что-то Белл стал похож на Лайхо в последние годы... Лишь бы со здоровьем было всё в порядке.
По песне - атмосферная ниочемка.
9 мар 2024
IJzerklompje
Не могу сказать, что вышло интересно.
9 мар 2024
gravitgroove
Странно представлять свою сольную карьеру с такой невыразительной композиции. Это больше напоминает какой-то ремикс на Fear Factory ,если бы его делал Ghostemane.
9 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Рад за Бертона, но это какая-то ерунда унылая, наверное сос мыслом.
9 мар 2024
JcWender
Не то ждал от Бертона.. Где кач? Какая-то лоу-райдер песня. Такое слушать в наушниках я не буду..
просмотров: 378
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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По песне - атмосферная ниочемка.