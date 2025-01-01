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*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
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Burton C. Bell

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BURTON C. BELL обещает новую музыку



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В рамках недавнего интервью у BURTON C. BELL спросили, какие у него планы на ближайшее время:

«За последние полтора года я выпустил три сингла. Я выпускаю по одной песне с видеоклипами, просто продвигаю их таким образом. И у меня есть новая музыка. Сейчас я занимаюсь мастерингом новой песни и работаю над вокалом, записываю вокал для другой песни. У меня есть кое-какие планы, но новая музыка появится очень скоро».

На вопрос о том, собрал ли он группу для студийной работы и гастролей, он ответил:

«У меня есть группа — отличная компания ребят, все они местные [из Лос-Анджелеса]. Они играют в не самых известных группах, но в очень уважаемых в Лос-Анджелесе. И я люблю этих ребят. Я опекал этих ребят последние два года.

Так что у меня есть новая музыка, над которой я сейчас работаю. И вот как это работает. Я очень счастлив. Я просто двигаюсь вперед».




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