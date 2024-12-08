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BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»



BURTON C. BELL опубликовал следующее сообщение:



«Вот я и проверил этот список от Spotify. Для меня, как независимого артиста, это горько-сладкое осознание того, что моя музыка действительно распространяется по всему миру, и что фанаты действительно поддерживают меня (это самое приятное).

СПАСИБО ВСЕМ ФАНАТАМ ПО ВСЕМУ МИРУ ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ! Я БЛАГОДАРЕН ВАМ!



Горечь, которая поселилась в моём сердце, вызвана тем, что Spotify выплатила мне $4,29, что составляет $0,003 за каждое прослушивания... Менее одного ПЕННИ...#fuckspotify...



[Генеральный директор Spotify] Дэниел Эк гребёт миллиарды за счёт всех артистов, благодаря которым эта компания жива, и не выплачивает артистам компенсацию за бесценный труд, который поддерживает его бизнес и жизнь.



Spotify — это "зло", которое считается "важным показателем" для артистов в музыкальной индустрии. Как артисты смогут выжить в этой бурно развивающейся экономике с такой компенсацией за их труд?



Ещё хуже то, что единственный способ пробиться на Spotify — это заплатить за услуги, чтобы завоевать большую аудиторию. Плата за игру всё ещё распространена, и она проникла в интернет».











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