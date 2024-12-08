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Burton C. Bell

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BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»



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BURTON C. BELL опубликовал следующее сообщение:

«Вот я и проверил этот список от Spotify. Для меня, как независимого артиста, это горько-сладкое осознание того, что моя музыка действительно распространяется по всему миру, и что фанаты действительно поддерживают меня (это самое приятное).
СПАСИБО ВСЕМ ФАНАТАМ ПО ВСЕМУ МИРУ ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ! Я БЛАГОДАРЕН ВАМ!

Горечь, которая поселилась в моём сердце, вызвана тем, что Spotify выплатила мне $4,29, что составляет $0,003 за каждое прослушивания... Менее одного ПЕННИ...#fuckspotify...

[Генеральный директор Spotify] Дэниел Эк гребёт миллиарды за счёт всех артистов, благодаря которым эта компания жива, и не выплачивает артистам компенсацию за бесценный труд, который поддерживает его бизнес и жизнь.

Spotify — это "зло", которое считается "важным показателем" для артистов в музыкальной индустрии. Как артисты смогут выжить в этой бурно развивающейся экономике с такой компенсацией за их труд?

Ещё хуже то, что единственный способ пробиться на Spotify — это заплатить за услуги, чтобы завоевать большую аудиторию. Плата за игру всё ещё распространена, и она проникла в интернет».






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8 дек 2024
Red One
А вон чувак из Бау хвастается, что по полторы тыс долларов в месяц снимает со стримингов
8 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Red One, и чувак из Second to Sun то же самое говорил
8 дек 2024
S
Sw0Rn
Я пользуюсь злом!
Like!4
8 дек 2024
Gustaff
А на этой платформе ты разве не самостоятельно музыку размещаешь свою? Вот, я владелец какого-то цифрового пространства, вот предлагаю, пожалуйста, размещай свою музыку (это вроде бесплатно даже), пусть все слушают, кто заплатил абонентскую плату. С этих денег я еще и платить тебе буду, не много, но буду. Не нравятся такие условия? Тогда не размещай. А то, что я придумал такую штуку, получаю большие доходы - странная претензия. Мог бы тариф повыше сделать? Конечно. Но не понятно для чего ему это надо.

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