BURTON C. BELL отыграл первое шоу



BURTON C. BELL тринадцатого июня отыграл первое шоу как сольный исполнитель. В этом начинании его поддержали Henrik Linde (THE VITALS, DREN), Ryan Junior Kittlitz (ALL HAIL THE YETI, THE ACID HELPS), Tony Baumeister (ÆGES) и Stewart Cararas.











