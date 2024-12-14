×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
43
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
NIGHTWISH от TARJA
18
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
18
GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»
17
MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем...
17
Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу!
15
Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн...
14
Видео полного выступления GAMMA RAY
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
43
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
NIGHTWISH от TARJA
18
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
18
все новости группы
Burton C. Bell
США
-
https://www.burtoncbell.com
14 дек 2024
:
Видео с выступления BURTON C. BELL
8 дек 2024
:
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
11 авг 2024
:
BURTON C. BELL представил новое видео
7 авг 2024
:
BURTON C. BELL готовит сингл
16 июн 2024
:
BURTON C. BELL отыграл первое шоу
29 мар 2024
:
BURTON C. BELL нырнет в глубины каталога FEAR FACTORY
8 мар 2024
:
BURTON C. BELL представил первое видео
сегодня
Видео с выступления BURTON C. BELL
Видео с выступления BURTON C. BELL, которое состоялось 12 декабря в Brick By Brick, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.
+0
-1
(
3
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
14 дек 2024
gravitgroove
Антураж первой половины 00-х типа "R-Club", что был у метро Тульская.
В целом какой-то херней он страдает. Кавер еще этот убогий во всех отношениях. Странный мужик.
14 дек 2024
Corpsegrinder04
Ду хаст Вячеславыч.
14 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Какой нахуй ду хаст… пиздец
просмотров: 226
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
В целом какой-то херней он страдает. Кавер еще этот убогий во всех отношениях. Странный мужик.