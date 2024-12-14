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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 43
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
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Burton C. Bell

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Видео с выступления BURTON C. BELL



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Видео с выступления BURTON C. BELL, которое состоялось 12 декабря в Brick By Brick, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.




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14 дек 2024
gravitgroove
Антураж первой половины 00-х типа "R-Club", что был у метро Тульская.
В целом какой-то херней он страдает. Кавер еще этот убогий во всех отношениях. Странный мужик.
14 дек 2024
Corpsegrinder04
Ду хаст Вячеславыч.
14 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Какой нахуй ду хаст… пиздец

просмотров: 226

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