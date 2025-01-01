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BURTON C. BELL обещает новую музыку



BURTON C. BELL в недавнем интервью пообещал в этом году выпустить новую музыку:



«Скажу, что слушатели очень хорошо приняли [два сольных сингла, которые я выпустил]. Вживую фанатам они очень нравятся. Они прекрасно воспринимаются вживую. Группа, которую я собрал, или, лучше сказать, курировал, потому что мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать эту команду и собрать этих ребят вместе. Я знал их несколько лет, но наконец собрал их вместе. И музыка, которую мы играем, нашла свое воплощение в новой команде, которая воплощает эти песни в тяжелой, грувовой, мрачной и насыщенной атмосфере. Это потрясающе. Так что то, что вы услышите, вживую будет еще тяжелее



Сейчас я записываю гораздо больше новых песен. Так что я выпускаю по одной вещи за раз, но я планирую выпустить настоящий физический релиз, надеюсь, в следующем году. Так что у нас с группой есть еще несколько песен, над которыми мы работаем, и мы собираемся начать работу над новым материалом. Ну, мы уже работаем над новым материалом, но две новые песни - первая песня, которую вы, ребята, услышите, возможно, где-то через месяц — это охренительный боевичок, чувак. Она просто сокрушительная. И та, что после нее, тоже крутая. И мы собираемся продолжать в том же духе — просто уничтожать».







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