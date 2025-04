31 мар 2025



BURTON C. BELL: «Делаю что хочу, и мне это в кайф!»



BURTON C. BELL в недавнем интервью с Jaimunji ответил на вопрос о том, планирует ли он что-то выпустить в ближайшее время:



«Гитары на "Anti-Droid" не выделялись в миксе. Но я продолжаю работать над этим. И это музыка, которую я написал со своей группой, в то время как "Anti-Droid" была написана продюсером Алексом Крешиони в Лос-Анджелесе. А "Technical Exorcism" была написана мной, но барабаны мне записал Paul Ferguson, а гитары — Norman Westberg. Однако эти две песни и все остальные, которые мы написали, — это комбинация группы и нас, работающих вместе как единое целое. И, как мне кажется, я просто нашёл своё место, нашёл звук, который хочу создавать. Это я, два гитариста, басист и барабанщик. Никаких клавишных. Это чума. Он следует моей мантре "тяжёлый, грувовый, мрачный и угрюмый". И грув не обязательно медленный — грув бывает и в темпе — но каждая песня, которую я буду играть из моего прошлого и нового каталога, вписывается в эту мантру».



По поводу того, какие ощущения он испытывает от выпуска музыки под своим именем после участия в стольких других проектах, включая FEAR FACTORY, ASCENSION OF THE WATCHERS, GZR, CITY OF FIRE и MINISTRY, Bell сказал:



«Это раскрепощает. Мне не нужно загонять себя в рамки. Мне не нужно оставаться в рамках определённых параметров звучания. Мне не нужно использовать определённого продюсера. В общем, сейчас для меня нет пределов, и если это соответствует моим критериям "тяжёлый, грувовый, мрачный и угрюмый", то я это сделаю. Так что это очень раскрепощает. Кроме того, я прекрасно понимаю, что внимание в рамках этой музыке приковано именно ко мне, так что я буду виноват, если она кому-то не понравится. Но меня это не очень волнует. На меня давит необходимость сделать звучание убойным, потому что я чувствую, что мне есть что показать.



Я создавал песни на протяжении всей своей карьеры, и я собираюсь продолжать исполнять ту музыку, которая меня увлекает. Например, вся музыка, которую я делал вне FEAR FACTORY, не звучит как FEAR FACTORY, но она всё равно тяжелая. GZR — работа с Geezer'ом Butler'ом из BLACK SABBATH — это было потрясающе. Работа с MINISTRY была потрясающей. Я сочинял музыку для ASCENSION OF THE WATCHERS — она была тяжёлой в другом отношении, скорее в эзотерическом, но это был не просто грохот. Я соединил всё это вместе и создал звук, с которым хочу двигаться дальше, и это звук Burton'a C. Bell'a — тяжёлый, грувовый, мрачный и угрюмый».



На вопрос о том, планирует ли он выпустить полноформатный сольный альбом или продолжит выпускать синглы, Bell ответил так:



«На данный момент я просто выпускаю синглы. В наше время без поддержки лейбла я могу выпускать музыку в своё собственное время, подготавливать её и делать достаточно совершенной для выпуска. И просто выпуская по одной песне за раз, я продолжаю оставаться на виду, поддерживаю своё имя, и, надеюсь, следующая цель — начать гастролировать».







