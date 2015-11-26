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Новый ЕР CATHARSIS доступен для прослушивания





Друзья, наша работа над новым релизом немного затянулась относительно первоначального плана и анонса, но надеемся, что не столь важны подробности записи и сведения оркестровых партий, оформления, бумажной работы, сколько сам итоговый результат. Три композиции - разные, но, как нам кажется, придающие работе удивительную законченность и целостность. Вектор из прошлого - в будущее. Тем более символичен релиз этого макси-сингла на стыке годов, под самый Новый год.







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