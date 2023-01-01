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ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России
96
Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА
7
Новое видео группы АРКОНА
4
Концертное видео группы СЛОТ
4
Концертное видео группы CATHARSIS
3
Новый альбом GLOOSH
2
Johnny Gioeli в новой песни проекта РАССВЕТОВ
1
Новый альбом INFILTRATION доступен для прослушивания
1
Концертное видео SLAUGHTER TO PREVAIL
1
Фраза, имя группы
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Wave
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ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России
96
Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА
7
Новое видео группы АРКОНА
4
Концертное видео группы СЛОТ
4
Концертное видео группы CATHARSIS
3
все новости группы
Catharsis
Россия
Doom Metal
Power Metal
Symphonic Metal
Neoclassic Metal
http://www.catharsis.ru
Myspace:
http://www.myspace.com/catharsisofficial
VK.com:
http://vk.com/catharsisband
Facebook:
https://www.facebook.com/catharsisrus
21 июн 2023
:
Концертное видео CATHARSIS
7 июн 2023
:
Концертное видео группы CATHARSIS
22 апр 2022
:
Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания
10 фев 2022
:
CATHARSIS опубликовали песню с юбилейного альбома
3 дек 2021
:
Концертное видео CATHARSIS
1 дек 2021
:
Концертное видео CATHARSIS
4 мар 2021
:
СЕРГЕЙ КАРАСЕВ выступил с CATHARSIS
20 дек 2019
:
Новое видео CATHARSIS
1 ноя 2019
:
Новый альбом CATHARSIS доступен для прослушивания
15 янв 2019
:
CATHARSIS на фестивале «Герои мирового рока»
26 дек 2018
:
Новый ЕР CATHARSIS доступен для прослушивания
4 дек 2018
:
Новое видео группы CATHARSIS
19 окт 2017
:
CATHARSIS выпустили "симфонический" бокс
28 мар 2017
:
CATHARSIS. Видео и аудио версии юбилейного концерта с оркестром - онлайн
1 мар 2017
:
Фрагменты нового DVD CATHARSIS
28 сен 2016
:
CATHARSIS полностью изменили концепцию рок-шоу с оркестром
1 авг 2016
:
CATHARSIS отметят 20-летие большим концертом с оркестром
30 дек 2015
:
ЛИНДА присоединится на сцене к CATHARSIS на юбилейной "Metal-Ёлке" 1 января
29 окт 2015
:
CATHARSIS о коллекционном переиздании всех записей
17 сен 2015
:
Группа CATHARSIS приглашает на Highscreen Fest: Наша Экология Души!
27 апр 2015
:
CATHARSIS : Израильская версия сингла
26 мар 2015
:
CATHARSIS : Итальянская версия сингла
8 мар 2015
:
CATHARSIS записали песню с вокалисткой XANDRIA
11 фев 2015
:
CATHARSIS записали песню с вокалисткой MAGO DE OZ
24 дек 2014
:
CATHARSIS записали песню с вокалисткой EDENBRIDGE
1 ноя 2014
:
CATHARSIS: новый альбом доступен для прослушивания
27 окт 2014
:
CATHARSIS: радио-презентация нового альбома
1 окт 2014
:
CATHARSIS: детали нового альбома
9 сен 2014
:
CATHARSIS: запись нового альбома, предварительный треклист и презентация
6 авг 2014
:
CATHARSIS. Материал для нового альбома готов
23 апр 2014
:
CATHARSIS готовятся к записи нового альбома
13 янв 2014
:
Альбом CATHARSIS выйдет на виниле
8 янв 2014
:
CATHARSIS исполнили кавер-версию IRON MAIDEN
26 дек 2012
:
Новый релиз и новая песня CATHARSIS
27 авг 2012
:
CATHARSIS представляют свой новый DVD "15 лет полета.."
5 апр 2012
:
CATHARSIS приступили к работе над альбомом
16 окт 2011
:
CATHARSIS обновили сайт
22 июл 2011
:
CATHARSIS с размахом отметят 15 лет!
10 мар 2011
:
Новые песни от CATHARSIS
15 янв 2011
:
Стань девушкой с обложки CATHARSIS
6 янв 2011
:
CATHARSIS приступили к работе над новым релизом
25 ноя 2010
:
CATHARSIS – Автограф-сессия и подробности презентации
14 ноя 2010
:
Новый альбом CATHARSIS доступен для прослушивания
27 окт 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома CATHARSIS
5 окт 2010
:
Новая песня CATHARSIS
2 окт 2010
:
SASCHA PAETH выполнит сведение нового альбома CATHARSIS
23 сен 2010
:
CATHARSIS открыли туровый блог
11 сен 2010
:
Подробности нового альбома CATHARSIS
1 сен 2010
:
CATHARSIS приступили к записи нового альбома
19 май 2010
:
CATHARSIS vs ЭПИДЕМИЯ
13 мар 2010
:
Новый мини-альбом CATHARSIS на Darkside.ru
2 мар 2010
:
Новый релиз от CATHARSIS
22 авг 2009
:
CATHARSIS о причинах отмены концерта в Киеве
16 июн 2009
:
CATHARSIS выступит в классическом составе
22 май 2009
:
Концерт CATHARSIS переносится на 19 июня
13 май 2009
:
CATHARSIS подводят предварительные итоги голосования
31 янв 2009
:
Jeff из CATHARSIS стал эндорсером гитар ESP
26 дек 2008
:
CATHARSIS презентовали песню с участием музыкантов CREMATORY
25 дек 2007
:
Новости из лагеря CATHARSIS
12 мар 2007
:
CATHARSIS выпускают сингл 'Баллада Земли'
14 ноя 2006
:
Перенос концерта CATHARSIS
2 ноя 2006
:
CATHARSIS : встреча с поклонниками
27 июл 2006
:
Свадьба бас-гитариста CATHARSIS Александра Тимонина
24 май 2006
:
Подробности постановочного концерта CATHARSIS
26 фев 2006
:
CATHARSIS комментируют ситуацию с барабанщиком
25 фев 2006
:
Ситуация в CATHARSIS вскоре разрешится
24 фев 2006
:
Андрей Ищенко отстранен от концертов CATHARSIS
10 сен 2005
:
CATHARSIS выпускают DVD
19 июл 2005
:
Конкурс от CATHARSIS
13 май 2005
:
Официальное заявление CATHARSIS о ситуации вокруг концерта BLAZE
21 дек 2001
:
Разлады в Catharsis
сегодня
Концертное видео CATHARSIS
КВАРТИРНИК В ВЕГАСЕ', новое концертное видео CATHARSIS, доступно для просмотра ниже.
http://www.catharsis.ru
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
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Форум
Блоги
Чат
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Контакты
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Сообщений нет