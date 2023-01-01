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*ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России 96
*Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 7
*Новое видео группы АРКОНА 4
*Концертное видео группы СЛОТ 4
*Концертное видео группы CATHARSIS 3
*Новый альбом GLOOSH 2
*Johnny Gioeli в новой песни проекта РАССВЕТОВ 1
*Новый альбом INFILTRATION доступен для прослушивания 1
*Концертное видео SLAUGHTER TO PREVAIL 1
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*ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России 96
*Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 7
*Новое видео группы АРКОНА 4
*Концертное видео группы СЛОТ 4
*Концертное видео группы CATHARSIS 3
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Catharsis

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21 июн 2023 : 		 Концертное видео CATHARSIS

7 июн 2023 : 		 Концертное видео группы CATHARSIS

22 апр 2022 : 		 Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания

10 фев 2022 : 		 CATHARSIS опубликовали песню с юбилейного альбома

3 дек 2021 : 		 Концертное видео CATHARSIS

1 дек 2021 : 		 Концертное видео CATHARSIS

4 мар 2021 : 		 СЕРГЕЙ КАРАСЕВ выступил с CATHARSIS

20 дек 2019 : 		 Новое видео CATHARSIS

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом CATHARSIS доступен для прослушивания

15 янв 2019 : 		 CATHARSIS на фестивале «Герои мирового рока»

26 дек 2018 : 		 Новый ЕР CATHARSIS доступен для прослушивания

4 дек 2018 : 		 Новое видео группы CATHARSIS

19 окт 2017 : 		 CATHARSIS выпустили "симфонический" бокс

28 мар 2017 : 		 CATHARSIS. Видео и аудио версии юбилейного концерта с оркестром - онлайн

1 мар 2017 : 		 Фрагменты нового DVD CATHARSIS

28 сен 2016 : 		 CATHARSIS полностью изменили концепцию рок-шоу с оркестром

1 авг 2016 : 		 CATHARSIS отметят 20-летие большим концертом с оркестром

30 дек 2015 : 		 ЛИНДА присоединится на сцене к CATHARSIS на юбилейной "Metal-Ёлке" 1 января

29 окт 2015 : 		 CATHARSIS о коллекционном переиздании всех записей

17 сен 2015 : 		 Группа CATHARSIS приглашает на Highscreen Fest: Наша Экология Души!

27 апр 2015 : 		 CATHARSIS : Израильская версия сингла

26 мар 2015 : 		 CATHARSIS : Итальянская версия сингла

8 мар 2015 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой XANDRIA

11 фев 2015 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой MAGO DE OZ

24 дек 2014 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой EDENBRIDGE

1 ноя 2014 : 		 CATHARSIS: новый альбом доступен для прослушивания
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Концертное видео CATHARSIS



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КВАРТИРНИК В ВЕГАСЕ', новое концертное видео CATHARSIS, доступно для просмотра ниже.




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